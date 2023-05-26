涉林杏兒賄選案...蕭景田開庭否認行賄 曾繁川律師質疑證據能力

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄買票，士林地檢署今年2月偵結起訴蕭等11人，士林地院今開準備庭，蕭否認行賄，另名被告曾繁川辯護人則提出，偵訊、調查時曾繁川未有辯護人陪同、有疲勞訊問情況、筆錄與回答出入等，質疑證據能力。

時任國民黨台北市第一選區黨部執行長曾繁川的律師葉慶元說，曾繁川只是陪同蕭景田拜會里長，否認協助或要求里長幫忙催票投給林杏兒，否認行賄；且檢方偵訊、調查時，曾繁川未有辯護人在旁陪同，檢方未告知有夜間停止訊問權利，有疲勞訊問情況，後續又發現筆錄內容與曾繁川回答有出入，質疑相關事證證據能力。

開庭後葉慶元進一步表示，包含里長候選人、黨務人員等，偵辦過程中幾乎沒機會請到律師，「我們相信本案有很大冤情，相信法院會還給當事人清白。」

蕭景田下午由女兒陪同現身開庭，蕭與律師未對程序提出質疑；庭後被問及「會不會覺得無奈被起訴？」僅揮手未回應。法官預告7月21日再開庭。

案緣於去年地方公職人員選舉期間，蕭景田是國民黨中常委，曾繁川是國民黨台北市第一選區（北投、士林區）黨部執行長，遭控為求同選區市議員候選人林杏兒當選而行賄。