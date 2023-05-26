快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉林杏兒賄選案...蕭景田開庭否認行賄 曾繁川律師質疑證據能力

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄買票，士林地檢署今年2月偵結起訴蕭等11人，士林地院今開準備庭，蕭否認行賄，另名被告曾繁川辯護人則提出，偵訊、調查時曾繁川未有辯護人陪同、有疲勞訊問情況、筆錄與回答出入等，質疑證據能力。

時任國民黨台北市第一選區黨部執行長曾繁川的律師葉慶元說，曾繁川只是陪同蕭景田拜會里長，否認協助或要求里長幫忙催票投給林杏兒，否認行賄；且檢方偵訊、調查時，曾繁川未有辯護人在旁陪同，檢方未告知有夜間停止訊問權利，有疲勞訊問情況，後續又發現筆錄內容與曾繁川回答有出入，質疑相關事證證據能力。

開庭後葉慶元進一步表示，包含里長候選人、黨務人員等，偵辦過程中幾乎沒機會請到律師，「我們相信本案有很大冤情，相信法院會還給當事人清白。」

蕭景田下午由女兒陪同現身開庭，蕭與律師未對程序提出質疑；庭後被問及「會不會覺得無奈被起訴？」僅揮手未回應。法官預告7月21日再開庭。

案緣於去年地方公職人員選舉期間，蕭景田是國民黨中常委，曾繁川是國民黨台北市第一選區（北投、士林區）黨部執行長，遭控為求同選區市議員候選人林杏兒當選而行賄。

蕭景田說，交付現金是自掏腰包給里長候選人們補貼茶水費，否認行賄；曾繁川則說，有陪同蕭景田拜會里長候選人，蕭提供現金給對方，請對方支持林杏兒，但否認行賄。士林地檢署2月23日偵結依違反選罷法罪嫌起訴蕭、曾、涉案里長等11人，1名張姓里長候選人坦承犯行，繳回犯罪所得，獲緩起訴。

曾繁川委任辯護律師葉慶元。記者李隆揆／攝影
曾繁川委任辯護律師葉慶元。記者李隆揆／攝影
蕭景田下午由女兒陪同現身開庭，庭後被問及「會不會覺得無辜被起訴？」僅揮手未回應。記者李隆揆／攝影
蕭景田下午由女兒陪同現身開庭，庭後被問及「會不會覺得無辜被起訴？」僅揮手未回應。記者李隆揆／攝影

蕭景田 國民黨 律師

延伸閱讀

資深媒體人違約整地蓋停車場 判賠水利署千萬清運費

視察北士科開發進度 蔣萬安：確保工安、防噪音、空汙

影／游淑慧接受徵召 中山區對決王世堅

每票1000元行賄 桃園里長、區代表當選無效

相關新聞

涉林杏兒賄選案...蕭景田開庭否認行賄 曾繁川律師質疑證據能力

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄買票，士林地檢署今年2月偵結起訴蕭等11人，士林地院今開準備庭，蕭否認行賄，另名被告曾繁川辯...

台中國中生廁所玩鬧摔斷左手 家長連帶判賠55萬

台中陳姓國中生和許姓同學在校內廁所玩耍，陳不顧對方拒絕仍抱他害許摔斷左手，急診開刀住院半年仍造成關節永久損害，連同家長對...

聯醫和平護理師遭爆上班開直播 衛生局：如涉隱私最高罰3萬

北市聯醫和平院區一名加護病房護理師遭爆，上班開直播、滑手機，另名內科病房護理師疑似也有此情形，讓醫療機構的病人隱私問題備...

營養午餐一再出包 謝國樑：評選及供貨均納入廉政平台嚴查

基隆某高中營養午餐麵包出現活蟲，檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，昨晚依貪汙治罪條例等罪嫌將呂姓負責人等7人移送...

1周前才酒駕 高雄男子開車同地點遇警又「茫」了

高雄蕭姓男子1周前涉嫌酒駕，經警方移送法辦，1周後他又開車在同地點遇警攔查，他雖一再稱沒喝酒，但警方一測，發覺他又茫了。

王鴻薇爆明星檢察官參與im.B飲宴 高檢派前廉政署長負責調查小組

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委王鴻薇前天在立法院司法及法制委員會公布一段影片，指稱有「明星級檢察官」參與im...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦