台中國中生廁所玩鬧摔斷左手 家長連帶判賠55萬

台中陳姓國中生和許姓同學在校內廁所玩耍，陳不顧對方拒絕仍抱他害許摔斷左手，急診開刀住院半年仍造成關節永久損害，連同家長對陳及父母求償297萬多元，陳雖抗辯當時一起玩、許也應負一半責任，但法院不採信，審理後判陳及父母應連帶給付許姓學生55萬多元，可上訴。

許姓學生及家長控訴，因陳姓男同學過失侵權行為，造成許身體傷害，且當天送急診手術後住院6個月，出院也請看護3個月，更造成他左肘關節活動角度剩20度至90度，影響日常生活能力及未來職涯發展，經鑑定工作能力減損達23.07％。

許及父母也主張，他事發時年僅14歲，就因左肘關節受永久損害，治療及復健過程緩慢痛苦，受傷程度影響巨大，恐終身難擺脫恐懼及身心創傷陰影，一共求償精神撫慰金140萬元，連同醫藥、看護及勞動力減損等，向陳及其家長求償297萬7241元。

陳及家長抗辯稱，本件是許、陳在學校廁所內玩耍，造成許受傷之憾事陳深感抱歉，但當時是陳在許同意下一起在廁所玩，所以陳的行為是得到許同意，許選擇和陳一同玩，本要承擔可能發生意外的風險，且陳對玩耍可能造成許骨折無法預料，認為許也應有一半責任。

法院查，許、陳2名學生2020年5月18日在學校3樓廁所玩，不慎造成許左手骨折，有當時少年法庭筆錄、診斷證明可佐，陳也自稱有過失，其父母也無法證明有何監督並未疏懈，或加以相當之監督仍不免生損害之情形。

法院也發現，許證稱當時陳說要抱他的時候，自己就已經說不要了、不要跟他玩，陳也自稱抱起對方時許有說不要，可見許已經明確拒絕不要以此方式和陳玩，難認許也有過失。審酌一切情狀後。判陳及其家長應給付許姓學生55萬4924元，其餘駁回。