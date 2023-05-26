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營養午餐一再出包 謝國樑：評選及供貨均納入廉政平台嚴查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆某高中營養午餐麵包出現活蟲，檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，昨晚依貪汙治罪條例等罪嫌將呂姓負責人等7人移送偵辦。市長謝國樑說，以後基隆所有的營養午餐都需要納入廉政平台，在評選時讓檢廉調共同參與。

基隆某高中營養午餐麵包出現會蠕動的活蟲，檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，約談呂姓負責人、某國小約雇林姓營養師、供應商等12人，查出蔬果行涉嫌偽造產銷履歷標章詐領近百萬元補助款，卻提供過期食材給學校，昨晚依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌移送偵辦，7人今天凌晨分獲20到5萬元不等交保。

謝國樑今天在市議會對此回應說，市府主動針對這家廠提出三件爭議問題，這家廠商的確不尋常，他希望檢調毋枉毋縱，徹底查清楚，還原真實的真相，盼能嚴辦。

謝國樑表示，以後基隆所有的營養午餐都需要納入廉政平台，在評選時讓檢廉調共同參與，以表公平公正。未來市府也會訂定管營養午餐的相關自治條例，為學生的食安來做嚴格把關。

謝國樑指出，行政處分部分市府已立即開罰，全案目前已進入司法調查，會等司法調查後，再協助處理民事的部分。

被問到有某國小營養師涉案20萬元交保，謝國樑表示，希望法律能夠嚴辦，這樣的行為沒有任何模糊空間，會尋求更多不同的方法，讓營養午餐的工作更透明，無論在評選或供貨都要更透明，也可以用錄影等各種方法，來避免發生弊端。

議員鄭文婷說，麵包會有活蟲問題出現在哪裡，必須要查清楚，是否和新北的麵包廠有關，應全盤了解事實的真相。

基隆營養午餐一再出包，市長謝國樑表示，日後 評選及供貨均納入廉政平台嚴查。記者游明煌／攝影
基隆營養午餐一再出包，市長謝國樑表示，日後 評選及供貨均納入廉政平台嚴查。記者游明煌／攝影

營養午餐 謝國樑 基隆 食安

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