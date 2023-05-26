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1周前才酒駕 高雄男子開車同地點遇警又「茫」了
高雄蕭姓男子1周前涉嫌酒駕，經警方移送法辦，1周後他又開車在同地點遇警攔查，他雖一再稱沒喝酒，但警方一測，發覺他又茫了。
據了解，蕭姓男子（47歲）5月中旬在高雄市小港區孔宅六街，因涉嫌酒駕被捕，5月23日下午5時許，他開車經過孔宅六街與孔宅一街路口，因變換車道沒打方向燈，遇隨在他車後的員警攔查。
員警問他有沒有喝酒，他搖手直稱「沒喝」，但是，員警請他吹簡易酒精檢知器，一吹便亮燈，立即要他配合酒測，果然一測，呼氣酒測值每公升0.76毫克， 警方立即逮捕他。
蕭稱自己喝了1瓶保力達，認為工作地離距離住處不遠，才直接開車上路，沒想到又在同一地點遇到警察。全案由警方依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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