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王鴻薇爆明星檢察官參與im.B飲宴 高檢派前廉政署長負責調查小組

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委王鴻薇前天在立法院司法及法制委員會公布一段影片，指稱有「明星級檢察官」參與im.B主嫌曾國緯等人的高檔餐廳飲宴。台高檢表示，當天立委質詢後，法務部便責成台高檢著手行政調查，目前將由主任檢察官賴哲雄組成調查小組進行調查。

王鴻薇前天在立院公布一段im.B投資人說明會的影片，要求法務部對檢察官與im.B不當往來盡速了解、處置，否則將公布該名明星檢察官身分。此外，還有調查官疑似在im.B投資金額高達1300萬。

台高檢表示，目前行政調查將由曾任檢察長及廉政署長的主任檢察官賴哲雄負責，由賴挑選足以勝任的檢察官合組調查小組，對於涉案檢察官與im.B詐團間的關係進行調查。

立委王鴻薇日前指稱有明星級檢察官參與im.B飲宴，台高檢將著手行政調查。記者陳正興／攝影
立委王鴻薇日前指稱有明星級檢察官參與im.B飲宴，台高檢將著手行政調查。記者陳正興／攝影

檢察官 王鴻薇 im.B

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