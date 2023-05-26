王鴻薇爆明星檢察官參與im.B飲宴 高檢派前廉政署長負責調查小組

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委王鴻薇前天在立法院司法及法制委員會公布一段影片，指稱有「明星級檢察官」參與im.B主嫌曾國緯等人的高檔餐廳飲宴。台高檢表示，當天立委質詢後，法務部便責成台高檢著手行政調查，目前將由主任檢察官賴哲雄組成調查小組進行調查。

王鴻薇前天在立院公布一段im.B投資人說明會的影片，要求法務部對檢察官與im.B不當往來盡速了解、處置，否則將公布該名明星檢察官身分。此外，還有調查官疑似在im.B投資金額高達1300萬。