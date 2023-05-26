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日本人來台單車遊中橫遭落石砸死 公路總局養工處確定國賠468萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

日本籍男子白井寬之2017年原定參加第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，卻在同年9月9日試騎自行車時，於台8線九曲洞西側隧道口附近遭落石擊中頭部，經4天搶救仍不治。白井寬之父母向交通部公路總局第四區養護工程處求償，一審敗訴，二審改判養工處應賠償468萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

白井寬之（35歲）來台挑戰台8線中橫路段，遭落石擊中頭部身亡，他的父親及未婚妻後來帶著他的骨灰回日本時，百名台灣車友暖心騎車隨行，車友當時也期盼政府拿出辦法，解決中橫落石問題；白井寬之死亡後翌年，父親白井良一帶著兒子遺照登上武嶺，象徵幫兒子完成「瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」的心願。

白井寬之雙親主張，公路總局第四區養護工程處負責公路養護業務，事故發生前，九曲洞隧道出口處，已有延長加蓋明隧道，明隧道上方並鋪蓋保麗龍用以緩衝落石砸落，可見該路段落石頻發，卻沒有適當的防護措施。

白井寬一父親請求賠償醫療費新台幣28萬5302元、殯葬費日幣169萬4932元、火化作業費用新台幣1萬元；另應賠償雙親精神慰撫金各台幣212萬2516元，宜蘭地方法院一審判家屬敗訴。

台灣高等法院二審認為，事故發生地點有延長加蓋明隧道，並在明隧道上方鋪蓋保麗龍，用來緩衝砸落的落石，事發地點附近可變換號誌上方的邊坡，也設有水泥牆及落石防護欄，以防護可變換號誌遭落石擊中損壞，且落石防護欄已有多處遭砸毀痕跡，死者雙親主張是高風險落石路段，確實有理由。

二審指出，養工處應盡依道路特殊性，採取維護通行安全和管理公路的責任，讓公眾通行道路沒有往來危險，而養工處明知該路段有落石危險，卻沒及時採取防止危險發生的具體措施，以致白井寬之死亡，雙親請求國家賠償有理，判應賠償468萬餘元；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴確定。

白井寬之被落石擊中身亡，父親白井良一獻花並點上一柱清香，要兒子守護所有路過的人。圖／聯合報系資料照片
白井寬之被落石擊中身亡，父親白井良一獻花並點上一柱清香，要兒子守護所有路過的人。圖／聯合報系資料照片
遭落石擊中殞命的白井寬之。圖／家屬提供
遭落石擊中殞命的白井寬之。圖／家屬提供

落石 日本 中橫 國賠

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