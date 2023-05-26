夫妻吵架難免？台南Josh被家暴 法院調解爆委員輕視「很不舒服」

知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年初被家暴事件登上新聞版面，他在臉書發文到法院調解，竟遇到調解委員說：「唉呀我也是律師啦，我們都知道家暴的條件很容易成立。」當下他就覺得很不舒服，「你還沒搞清楚狀況就預設家暴事件都沒什麼大不了的？到底在講什麼東西？」

台南Josh表示，他到法院調解，遇到一個讓他很傻眼的調解委員。過程中，跟調解委員講，在事件中他身體有受傷，並且家裡遭到嚴重破壞。調解委員聽了之後說：「夫妻吵架難免嘛，我也被我老婆打過啊，家裡的東西也有被破壞過，我都沒有還手喔，你要跟對方結婚，要經營婚姻關係就是這樣嘛。」

他說，聽了好氣，直接跟調解委員說你這個講法是不對的，為什麼會認為要經營婚姻關係，被打或是東西被破壞都是要忍受的？當下氣到差點直接起身離開。

台南Josh指出，這個調解委員的言論跟語氣，真的讓他感受很不舒服，「他一直都是一種你也有錯，你太小題大作的那種感覺。我沒有想到法院的調解委員，甚至他本身還是律師，竟然對於家庭暴力或是說親密關係暴力有這麼輕視的態度。」

台南Josh的律師表姊分享該文章外，指當下她反問該名調解委員說「所以你的意思是家暴受害人都應該忍耐嗎」，希望下次有人委託他聲請家暴保護令，他也這樣跟對方講。

台南Josh發文一出，受到各界關注，台大教授葉丙成也回應，「應該給他們看影片，才知道沒他們想的那麼簡單」。