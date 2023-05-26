災害搶修標案涉貪 新北前石碇區長遭聲押禁見
檢調獲報，新北市石碇區李姓前區長等人處理災害緊急搶修標案時涉貪。台北地檢署昨天約談李男等14人。檢察官複訊後，今天凌晨將李男、黃姓技士及李姓承包商聲羈禁見。
檢調接獲線報，指李男於民國107年至111年擔任石碇區長期間處理多件災害緊急搶修標案時，涉嫌洩漏底價給承包商並有收賄等情事，涉犯貪污治罪條例、政府採購法等罪。
台北地檢署昨天指揮調查局新北市調處兵分12路搜索，並約談李男及廠商等14人說明，陸續移送北檢複訊。
檢察官複訊後，認為李姓前區長、黃姓技士與李姓承包商涉犯貪污治罪條例等重罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘被告，分別以新台幣3萬元至20萬元不等金額交保。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言