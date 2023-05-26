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災害搶修標案涉貪 新北前石碇區長遭聲押禁見

中央社／ 台北26日電

檢調獲報，新北市石碇區李姓前區長等人處理災害緊急搶修標案時涉貪。台北地檢署昨天約談李男等14人。檢察官複訊後，今天凌晨將李男、黃姓技士及李姓承包商聲羈禁見。

檢調接獲線報，指李男於民國107年至111年擔任石碇區長期間處理多件災害緊急搶修標案時，涉嫌洩漏底價給承包商並有收賄等情事，涉犯貪污治罪條例、政府採購法等罪。

台北地檢署昨天指揮調查局新北市調處兵分12路搜索，並約談李男及廠商等14人說明，陸續移送北檢複訊。

檢察官複訊後，認為李姓前區長、黃姓技士與李姓承包商涉犯貪污治罪條例等重罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘被告，分別以新台幣3萬元至20萬元不等金額交保。

新北市石碇區公所爆發災害搶救標案官商勾結弊案。圖／聯合報系資料照片
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貪污 檢察官

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