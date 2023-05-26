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上海移遠通信違法在台設立子公司 台籍經理50萬元交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

跨國物聯網方案供應商、中國上海移遠通信技術公司，被控透過台籍銷售總監余佳儒掩護，規避經濟部投審會審核，找瑞典人在台成立「普羅夥伴」與「安外兒」2間公司；調查局台北市調處昨天搜索余男住家等處所，約談余男共3人到案，台北地檢署訊後認為余男觸犯兩岸人民關係條例，命其50萬元交保。

上海移遠通信技術主要業務為互聯網及5G通信模組，其與廣和通、中國移動3家，佔據全球智慧設備超過五成市佔率，主要產品包括5G、車載及安卓智能等智慧通信模組，營收在全球業界名列前茅。

檢調掌握，上海移遠通信技術違法於2020年6月來台投資，透過在母公司擔任經理的余佳儒，來台設立普羅夥伴、安外兒2家子公司，余男並出任2家子公司的銷售總監，負責發展相關業務及對外招攬人才，其中安外兒公司資本額僅5萬元。

檢調約談對象中，包括2家子公司2名員工，但安外兒瑞典籍負責人因不在國內，檢調將擇日約談。

上海移遠通信技術公司台籍經理余佳儒50萬元交保。記者房荷庭／攝影
上海移遠通信技術公司台籍經理余佳儒50萬元交保。記者房荷庭／攝影

上海 總監 瑞典

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