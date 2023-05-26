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im.B風暴延燒 營運處長遭聲押禁見 大帳房60萬交保

im.B吸金案持續延燒 處長遭檢方聲押禁見 大帳房重保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

檢調偵辦不動產借貸媒合平台im.B吸金案，昨天發動第3波搜索行動，約談公司協理顏妙真、客服、行政人員，原始債權人共15人到案，釐清投資人競標的債權是否為真，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依詐欺等罪聲押禁見im.B處長陳振中，4名原始債權人各以100至200萬元交保，9名行政人員各以3至100萬元交保。

約談對象中，在im.B母公司台灣金隆科技中職位最高的，是首波搜索時以30萬交保的顏妙真。據了解，顏女身為公司大帳房，專門負責替im.B記帳，檢調認為有必要 2度約談，還原公司金流，今晨訊後再以60萬元交保。

im.B成立以媒介平台自居，基本原理是媒介金主與借款人透過土地抵押設定借貸，之後原始債權人再透過平台，將手債權賣給一般投資人。

不過檢調發現，投資人的錢並非直接交給原始債權人，而是進入im.B公司帳戶，再由公司進行分配，至此im.B便跳脫了單純第三方媒介的角色，涉及違反銀行法吸金。

im.B吸金案超過5千人受害，詐騙金額近25億元，包括曾國緯（本名曾耀鋒）、曾父曾明祥、曾國緯女友張淑芬、im.B財務主管潘志亮共4人在押，案情持續延燒。

im.B母公司大帳房顏妙真交保60萬元。記者房荷庭／攝影
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劉姓原始債權人交保100萬元。記者房荷庭／攝影
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投資人 吸金

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