營養午餐有蟲假標章詐百萬補助 營養師等7人貪汙交保

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆某高中營養午餐麵包出現會蠕動的活蟲，引發食安疑慮，檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，約談呂姓負責人、某國小約雇林姓營養師、供應商等12人，查出蔬果行涉嫌偽造產銷履歷標章詐領近百萬元補助款，卻提供過期食材給學校，昨晚依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌移送偵辦，7人今天凌晨分獲20到5萬元不等交保。

市府查出2月14日合約供應商「龍昇蔬果行」有番茄食材日期「標籤不實」。4月25日某學校營養師驗收時發現雞肉過期，第一時間退貨要求更換新鮮食材。5月4日又傳出基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明活體毛蟲爬行，被拍下影片，令人作噁，基隆市政府啟動食安機制。

基隆地檢署據報「龍昇蔬果行」疑有虛偽標示等造假情事，昨指揮廉政署與基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊，搜索多處地點，約談12人到案說明，昨晚9點多起7名被告分批送到基隆地檢複訊。

廉政署查扣龍昇帳冊、貨物清單，呂姓負責人涉嫌與某國小約雇林姓營養師等人，持偽造台灣農產品生產追溯QR Code等產銷履歷標章，向基隆市政府詐領補助款近百萬元。但未依合約供貨，合作供應商送給國中小、高中的雞肉不只過期，蔬果也被驗出農藥殘留超過標準。

檢廉到基市府教育處調閱國產可溯源食材，包含有機農產品、產銷履歷農產品、台灣優良農產品等標章（CAS），及具生產追溯條碼（QR Code）等資料。供應學校營養午餐食材廠商，若選用有機、產銷履歷或具有台灣農產品生產追溯QR Code等食材，可申請每名學童6到10元不等的補助。

檢方漏夜訊問，直到今天凌晨3點多，林姓營養師20萬交保、呂姓負責人12萬交保，其他蔡姓、黃姓、余姓、呂姓、盧姓等5名食材供應商等，分獲5萬到20萬不等交保。

基隆地檢署表示，已約談數名被告及相關證人到案說明，現仍持續偵辦中，依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌偵辦。至於是否有其他公務人員涉案，為何偽造台灣農產品生產追溯QR Code等產銷履歷標章會通過補助申請？此部仍有待釐清，不排除向上發展。

市府發言人余治明表示，期望檢調徹查到底，還原真相，未來所有營養午餐標案，將納入廉政平台，由檢廉調共同參與，確保評選過程公正公平。

檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，昨晚將呂姓負責人、某國小約雇林姓營養師、供應商等7人移送檢方複訊，今天凌晨獲5萬到20萬元不等交保。記者游明煌／攝影
檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，昨晚將呂姓負責人、某國小約雇林姓營養師、供應商等7人移送檢方複訊，今天凌晨獲5萬到20萬元不等交保。記者游明煌／攝影
檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，昨晚將呂姓負責人、某國小約雇林姓營養師、供應商等7人移送檢方複訊，今天凌晨獲5萬到20萬元不等交保。記者游明煌／翻攝
檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，昨晚將呂姓負責人、某國小約雇林姓營養師、供應商等7人移送檢方複訊，今天凌晨獲5萬到20萬元不等交保。記者游明煌／翻攝

產銷履歷 基隆 營養午餐

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