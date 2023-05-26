聽新聞
test
0:00 / 0:00

找錯錢被姊關窗台 妹墜樓亡

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影
吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影
高雄吳姓姊妹花靠賣玉米相依為命，去年二月間，姊姊不滿妹妹常常算錯數學、找錯錢，逼妹妹爬到鋁製窗台蹲坐反省，害妹妹從八樓高重摔至一樓慘死，高雄地檢署依拘禁致人於死罪嫌起訴姊姊；全案未來將由國民法官審理。

檢警調查，姊姊（五十一歲）與中度智能障礙的妹妹相依為命，兩人租屋在高雄市武廟一帶的住宅大樓，平時由姊姊靠賣玉米維持兩人生計。

去年二月七日上午七時許，姊姊不滿妹妹常算錯數學，還在攤位找錯錢給客人，逼妹妹爬上房外的鋁製窗台蹲坐反省，姊姊再將窗戶反鎖，不讓妹妹進屋，直到她賣完玉米回家，才打開窗戶讓妹妹進屋。

同年月十九日上午八時許，姊姊在外喝酒後回家，看到妹妹坐在客廳，藉酒意飆罵妹妹「你怎麼不去死一死，笨蛋，白痴」，再拿木棍、衣架毆打妹妹，逼妹妹再爬上窗台反省。

由於窗台長、寬、高只有一百三十、三十七點五、五十八公分，妹妹被迫蜷縮在窗台，姊姊將妹妹反鎖在窗台後，就吞下安眠藥回房睡覺，妹妹為了從窗台脫困，不小心從八樓住處的窗台摔落一樓防火巷，全身多處骨折、腦幹破裂慘死，警方獲報後到場才查出這起人倫悲劇。

國民法官

延伸閱讀

市場賣菜妹常找錯錢被姊關窗台 妹摔死姊遭起訴

選秀男歌手哀悼墜樓過世女友　亡者家屬不滿轟虛情假意

不滿妹妹做生意找錯錢關窗台 妹從8樓摔到1樓慘死

五億高中生墜樓命案 若要「測謊」需夏姓配偶同意

相關新聞

找錯錢被姊關窗台 妹墜樓亡

高雄吳姓姊妹花靠賣玉米相依為命，去年二月間，姊姊不滿妹妹常常算錯數學、找錯錢，逼妹妹爬到鋁製窗台蹲坐反省，害妹妹從八樓高...

遺棄害1歲女死亡 母自首判5年

桃園王姓女子因丈夫入獄獨力扶養1歲女兒，但未細心照護，一天只餵早晚2次奶，還將女兒獨自丟在家，自己與男友外出玩3天，結果...

李國輝燒死9人逃死罪 侯友宜：法院與人民距離越來越遠

暗夜縱火9條人命案凶嫌李國輝四度判死，如今卻改判無期徒刑，引起議論。新北市長侯友宜今晚在臉書PO文表示，罹難者家屬曾對媒...

催討6500元新竹男被控打死人 這原因讓他判無罪

新竹縣邱姓男子被控為追討6500元債務，竟失手將好友范姓男子打死，目擊的柯姓男子與徐姓男子指證歷歷。案經新竹地院審理，法...

困台1278天！向心繳稅3千萬變共諜、洗錢 嘆因「王立強」黑白顛倒

總統大選前澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法查辦，共諜案辦不成，改依洗錢罪起訴；一...

「直播主之亂」落幕！連千毅確定入獄 最高法院今判關7年定讞

直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，時任刑事局長的警政署長黃明昭還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦