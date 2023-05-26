找錯錢被姊關窗台 妹墜樓亡

吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影 高雄吳姓姊妹花靠賣玉米相依為命，去年二月間，姊姊不滿妹妹常常算錯數學、找錯錢，逼妹妹爬到鋁製窗台蹲坐反省，害妹妹從八樓高重摔至一樓慘死，高雄地檢署依拘禁致人於死罪嫌起訴姊姊；全案未來將由國民法官審理。

檢警調查，姊姊（五十一歲）與中度智能障礙的妹妹相依為命，兩人租屋在高雄市武廟一帶的住宅大樓，平時由姊姊靠賣玉米維持兩人生計。

去年二月七日上午七時許，姊姊不滿妹妹常算錯數學，還在攤位找錯錢給客人，逼妹妹爬上房外的鋁製窗台蹲坐反省，姊姊再將窗戶反鎖，不讓妹妹進屋，直到她賣完玉米回家，才打開窗戶讓妹妹進屋。

同年月十九日上午八時許，姊姊在外喝酒後回家，看到妹妹坐在客廳，藉酒意飆罵妹妹「你怎麼不去死一死，笨蛋，白痴」，再拿木棍、衣架毆打妹妹，逼妹妹再爬上窗台反省。

由於窗台長、寬、高只有一百三十、三十七點五、五十八公分，妹妹被迫蜷縮在窗台，姊姊將妹妹反鎖在窗台後，就吞下安眠藥回房睡覺，妹妹為了從窗台脫困，不小心從八樓住處的窗台摔落一樓防火巷，全身多處骨折、腦幹破裂慘死，警方獲報後到場才查出這起人倫悲劇。