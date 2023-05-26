遺棄害1歲女死亡 母自首判5年

桃園一名王姓女子因丈夫入獄獨力扶養1歲女兒，一天只餵早晚2次奶，還將人獨留家中長達3天，結果鬧出人命，桃園地院昨依遺棄致死罪判王女5年有期徒刑。圖／聯合報系資料照片 桃園王姓女子因丈夫入獄獨力扶養1歲女兒，但未細心照護，一天只餵早晚2次奶，還將女兒獨自丟在家，自己與男友外出玩3天，結果鬧出人命。她為了隱瞞，簽下拒絕疫苗接種聲明書，規避衛生單位追蹤查訪女兒健康狀況，真相延至4年後才曝光；桃園地院昨依遺棄致死罪判王女5年有期徒刑。可上訴。

檢警調查，王女2015年產下女兒後，多次因工作將女兒獨留家中，期間未提供足夠食物，導致女兒營養不良，曾住院一個月，出院後再無音訊。2020年，王女的女兒將滿6歲接受義務教育，衛生單位追蹤孩童健康狀況，發現未住在一起的王女與王母都稱小孩由對方照顧，才察覺有異，通報社工和警方追查突破王女心防，才知小孩早在2016年死亡，且遺體不知去向。

檢方起訴書顯示，王女曾二度將女兒獨留家中長達3天，期間未提供足夠飲食，她供稱在第2次外出時，把女兒留在醫院死亡，由於時間久遠，已想不起當時如何處理遺體。

王女雖認罪，但指悲劇是自己成長過程坎坷，丈夫入獄又向她提離婚，身心不堪負荷才導致憾事。她並表示，女兒住院是腦部放電不正常、腎功能不佳需要觀察，但自己要工作，無法24小時照料，經醫師同意才會讓女兒待在加護病房。不過，女兒在她出遊期間死亡也是事實，「當時拒絕女兒接種疫苗時，其實小孩已經死了」。

法院調查，衛生單位雖發現王女的女兒行蹤不明，但未確認人已死亡，警方一開始也只是列失蹤人口案件追查，王女主動說出實情，合乎自首要件，予以減刑。不過，王女身為人母，遇困難未尋求協助，造成女兒死亡，法院據此不准她二度減刑的聲請。

學者：防兒虐 人人豎起雷達關心

記者陳俊智／桃園報導

兒福聯盟發言人李宏文表示，依兒少法等規定，醫事、社工、教育、警察、戶政、民政及其他執行兒少福利業務人員，若得知6歲以下兒童未依規定辦理出生登記、預防接種或遭遇不利處境，應通報縣市主管機關，機關獲報後應訪視家庭，結合警政、戶政等機關提供必要協助。以王女遺棄女兒一案為例，衛生單位已知小孩沒有打疫苗，但不見後續訪視進行，顯示過程中的環節有漏洞，以致真相埋藏4年。

李宏文說，0到6歲兒童因表達能力不足，父母是替他們把關最佳利益的人。如果父母因為擔心疫苗成效，拒絕讓小孩接種，有可能讓小孩缺乏抗體而暴露在更大風險之中，這種情況就不符合兒童的最佳利益。

台大社工系教授劉淑瓊說，0到6歲的孩童最脆弱，兒虐案件曝光不外乎鄰居報警、學校通報和醫院發現，或小孩長大後有自我意識，主動向外界求助，但0到6歲的小孩有些還不用上學，自我表達能力未成熟，如果家人沒有經常帶出門，外界很難得知他們被照顧得好不好。

劉淑瓊說，要防止兒虐案件，所有人都應該豎起警戒雷達，從幼兒園到基層診所、衛生所打預防針時，都應多關心小孩是否有受虐或被疏忽的跡象。

桃園周姓夫妻2020年7月吵架推擠時，也害死妻子懷的3個月大兒子，後來2人將遺體打包棄屍台北陽明山區，隱瞞真相長達2年，期間照領兒子的育兒津貼。

劉淑瓊表示，兒虐案件需要被關注的不僅只有小孩，父母也需要被了解，有些兒虐案件問題出在親職教育階段。有些父母對兒童成長與發展認識不足，對小孩抱有不切實際的高期待，在要求小孩達到標準的過程中，也很容易因為要求超出小孩能力所及，求好心切之下出現不當管教。