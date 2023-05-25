催討6500元新竹男被控打死人 這原因讓他判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹縣邱姓男子被控為追討6500元債務，竟失手將好友范姓男子打死，目擊的柯姓男子與徐姓男子指證歷歷。案經新竹地院審理，法官發現，2證人的證詞前後矛盾、供詞不一，且現場採驗的跡證也無法證明是邱男所為，諭知邱男無罪。

判決書指出，范姓男子2021年至柯姓友人家中借住，期間范男向邱姓好友陸續借款6500元。邱男去年6月17日因與女友吵架，因此也到柯男家中借住。隔天徐姓男子帶著米酒至柯男家中喝酒，發現邱男屢向范男催討債務，並多次以拳頭、手持酒瓶毆打范男頭部，范男走進浴室後，邱男仍持續毆打致范男不支倒地，范男也因顱內出血倒地不起。

直到黃姓鄰居來柯男家時，發現范男全身赤裸倒臥地上，這才向親友報警求援，但范男送醫時，因嚴重腦出血導致腦損傷，直到6月30日晚間5時許宣告不治，檢方訊後依傷害致死罪嫌起訴邱男。

警詢時邱男堅決否認犯行，辯稱沒有毆打范男，還說自己去年5月間右肩膀手術，手術後不能拿重物，手高舉的話就會痛，不可能拿酒瓶打范男。

辯護人也稱，本案不利被告證據僅有證人徐男、柯男證述，2人證詞不僅互相矛盾且亦前後歧異，存在數個不同版本，且與現場生物跡證不符。

法官審理，發現採驗的跡證也有驗出證人柯男等人的DNA，顯見死者這段期間與有近距離接觸者非邱男一人，且2證人說詞前後矛盾、有多個版本，無法採信，無法證明范男是邱男所殺，最後判處無罪。

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新竹縣邱姓男子被控為追討6500債務，竟失手用酒瓶將好友范姓男子打死。圖／報系資料照　※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
新竹縣邱姓男子被控為追討6500債務，竟失手用酒瓶將好友范姓男子打死。圖／報系資料照　※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新竹 手術 債務

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