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桃園女獨留1歲女兒在家3天致死 遭判刑5年

中央社／ 桃園25日電

桃園王姓女子獨留年僅1歲的女兒在家3日，導致女兒缺乏營養死亡。桃園地院今天依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判處王姓女子有期徒刑5年，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，王女與彭男在民國104年結婚，同年10月產下女嬰，兩人在105年離婚後，王女心懷芥蒂、怠於照顧女嬰，使女嬰處於缺乏營養狀態。

判決書指出，王女甚至在105年10月19日起至同年月21日止、105年11月18日起至同年月20日止，將女嬰獨留在租屋處、自行外出過夜，回家時才發現女嬰已死亡。

判決書指出，雖然王女在警方懷疑女嬰為失蹤人口時，主動坦承女嬰已死亡，但王女在無力照顧女嬰時未尋求協助，而是消極處理、將女兒獨自留在家中數日，足見王女忽視人命的態度，女嬰在死亡過程中也飽受痛苦，且全案偵辦之初，王女沒吐露實情，還企圖模糊偵辦方向，因此不得減刑、緩刑。

桃園

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