澎湖六連霸藍議長劉陳昭玲涉貪 抗告被駁回再押2個月

澎湖縣議長劉陳昭玲捲入涉貪風波，3月遭羈押，5月8日經澎湖地院裁定再延押2個月，劉陳昭玲不服，提出抗告，高雄高分院審理後，認為澎院裁定無誤，今下午駁回她的抗告案，確定需再押2個月。

劉陳昭玲被控收錢喬人事，縣府幾個局處都有她安插人事的傳聞，另藉勢卡住縣府預算，向車船處前處長收賄15萬，關說建設處，讓違建業者免於斷水斷電處罰。

檢方發動多次搜索、約談，劉陳昭玲遭聲押禁見獲准，5月初檢方申請延押，目前續押中。本月8日延押庭召開前，劉陳昭玲的辭職信送達議會，表態請辭議長，雖是羈押禁見被告，但此封辭職信經由檢方同意，由律師攜出送達議會。

另針對羈押處分，劉陳昭玲委任律師提出抗告，高雄高分院19日收狀，今駁回她的抗告確定，劉陳昭玲需再押2個月。

依據法規，議長請辭需送縣議會大會書面報告，澎湖縣議會第20屆第一次定期大會23日開議，預備會議原本提案排定在縣長陳光復施政報告前，將議長辭職案列入優先討論，結果卻是「冷處理」並未提及。

依澎湖縣議會組織自治條例相關規定，如通過辭職，向內政部備查之日起30天內需召開臨時會補選。議會決定先冷處理，也是爭取一些時間，避免政壇受到太大衝擊，先穩住議會運作。

除了劉陳昭玲外，澎湖縣國民黨籍縣議員歐中慨，也被控涉嫌詐領助理費，本月4日經檢察官再次訊問後，認為歐中慨供詞與相關人證有出入，依偽造文書、利用職務上機會詐取財物等罪聲押禁見獲准，歐不服提抗告，也被高雄高分院駁回。