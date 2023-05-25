快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖六連霸藍議長劉陳昭玲涉貪 抗告被駁回再押2個月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖縣議長劉陳昭玲捲入涉貪風波，3月遭羈押，5月8日經澎湖地院裁定再延押2個月，劉陳昭玲不服，提出抗告，高雄高分院審理後，認為澎院裁定無誤，今下午駁回她的抗告案，確定需再押2個月。

劉陳昭玲被控收錢喬人事，縣府幾個局處都有她安插人事的傳聞，另藉勢卡住縣府預算，向車船處前處長收賄15萬，關說建設處，讓違建業者免於斷水斷電處罰。

檢方發動多次搜索、約談，劉陳昭玲遭聲押禁見獲准，5月初檢方申請延押，目前續押中。本月8日延押庭召開前，劉陳昭玲的辭職信送達議會，表態請辭議長，雖是羈押禁見被告，但此封辭職信經由檢方同意，由律師攜出送達議會。

另針對羈押處分，劉陳昭玲委任律師提出抗告，高雄高分院19日收狀，今駁回她的抗告確定，劉陳昭玲需再押2個月。

依據法規，議長請辭需送縣議會大會書面報告，澎湖縣議會第20屆第一次定期大會23日開議，預備會議原本提案排定在縣長陳光復施政報告前，將議長辭職案列入優先討論，結果卻是「冷處理」並未提及。

依澎湖縣議會組織自治條例相關規定，如通過辭職，向內政部備查之日起30天內需召開臨時會補選。議會決定先冷處理，也是爭取一些時間，避免政壇受到太大衝擊，先穩住議會運作。

除了劉陳昭玲外，澎湖縣國民黨籍縣議員歐中慨，也被控涉嫌詐領助理費，本月4日經檢察官再次訊問後，認為歐中慨供詞與相關人證有出入，依偽造文書、利用職務上機會詐取財物等罪聲押禁見獲准，歐不服提抗告，也被高雄高分院駁回。

本次澎湖縣議會定期會，劉陳昭玲、歐中慨均涉貪被收押，兩人都是澎湖政壇重量級人士，尤其劉陳昭玲已是六連霸議長，本周開議以來也讓縣議會壟罩一股低氣壓。

澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被收押超過2個月，本月初澎院裁定延押兩個月，劉陳昭玲不服抗告，今下午被高雄高分院駁回。記者王昭月／攝影
澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被收押超過2個月，本月初澎院裁定延押兩個月，劉陳昭玲不服抗告，今下午被高雄高分院駁回。記者王昭月／攝影

澎湖縣 律師 收賄

延伸閱讀

澎湖縣議會開議 議長涉貪收押請辭案遭擱置冷處理

澎縣議長辭職案明審議 若通過將是澎縣自治史第一人

劉陳昭玲請辭議長 澎湖議會審慎研議

澎湖縣議長涉貪收押寄請辭信 法界解讀：想撇實質影響力

相關新聞

「直播主之亂」落幕！連千毅確定入獄 最高法院今判關7年定讞

直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，時任刑事局長的警政署長黃明昭還...

澎湖六連霸藍議長劉陳昭玲涉貪 抗告被駁回再押2個月

澎湖縣議長劉陳昭玲捲入涉貪風波，3月遭羈押，5月8日經澎湖地院裁定再延押2個月，劉陳昭玲不服，提出抗告，高雄高分院審理後...

前少棒國手刺死女友仍判15年 二審理由：原審認事用法無違

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，懷疑張姓女友近來提分手是另結新歡，去年3月在嘉義配電中心辦公室，持水果刀狠刺...

桃園男酒駕通緝叫代駕竟被抓 他大呼倒楣女友更氣炸

桃園市26歲林姓男子今天凌晨喝完酒，上午開車上班擔心酒駕，請代駕開車載他上班，警方在桃園區國豐七街執行交通大執法勤務攔查...

恐嚇案「詐」全台檢警受理341件 法務部：指定1地檢署偵查

國內各機關、風景區接連遭受恐嚇「詐」彈事件波及，司法檢警調機關神經緊繃；法務部今天向立法院司委會提報告指出，截至2023...

財經專家阮慕驊賣商辦擅拆鄰牆 挨告妨害自由不起訴

財經專家阮慕驊2021年底將北市中山區一處商辦賣給胡姓女子，卻在北市府建管單位尚未核准下，擅自將部分占用公共空間的牆面拆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦