桃園男酒駕通緝叫代駕竟被抓 他大呼倒楣女友更氣炸

桃園市26歲林姓男子今天凌晨喝完酒，上午開車上班擔心酒駕，請代駕開車載他上班，警方在桃園區國豐七街執行交通大執法勤務攔查，警員張可昇一眼認出林姓男子，查出林男酒駕肇事逃逸通緝在案，將他帶回偵辦，林大呼倒楣說「喝酒後都叫代駕還被抓」，警方訊後將他移送桃檢歸案。

桃園分局查出，林男曾有兩次酒駕紀錄，去年他在桃園路口酒駕車禍逃逸，檢方開偵查庭調查，他卻未出庭應訊，遭到桃園地檢署發布通緝，林男凌晨喝完酒，今天早上趕上班，擔心酒駕被抓，請來代駕開車載他上班。

該代駕開車行經桃園區國豐七街路口，龍安派出所警員張可昇、洪紹珉執行交通大執法取締不禮讓行人勤務，攔查林男轎車搖下車窗，張可昇一眼認出林男是他去年酒駕車禍逃逸案移送對象，再查詢林男因酒駕肇事案未出庭，遭到桃園地檢署發布通緝身分。

林男得知自己去年酒駕肇事遭通緝，一臉驚訝，林男供稱，自己沒接到酒駕出庭通知，不知道要出庭，加上去年酒駕案慘痛經驗，讓他記取教訓，之後喝酒都叫代駕，怎料叫代駕開車，竟還是被警察查到。