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恐嚇案「詐」全台檢警受理341件 法務部：指定1地檢署偵查
國內各機關、風景區接連遭受恐嚇「詐」彈事件波及，司法檢警調機關神經緊繃；法務部今天向立法院司委會提報告指出，截至2023年5月23日為止，刑事警察局受理相關案件總計258件，全國各地檢署則受理總計83件。
法務部報告並指出，「詐」彈信恐嚇案件，可能涉及刑法妨害秩序罪章、公共危險罪章、妨害自由罪章或妨害電腦使用罪章、民用航空法的犯罪。
法務部說，有關案件已責成台灣高等檢察署統籌督導各地檢署盡速查辦，如涉及刑事不法犯罪將從嚴偵辦，以遏止擾亂社會安寧的不法行為。
法務部報告說，高檢署已於2023年5月22日、23日邀集檢察機關、調查局、刑事警察局，召開「『詐』彈恐嚇案件聯繫會議」，達成檢、警、調建立聯繫窗口，隨時交換資訊的會議結論，民眾或機構收到恐嚇郵件，警方會將相關資料統一彙整到刑事警察局電信偵查大隊以整合證據。
此外，高檢署也擇定單一地方檢察署指揮偵辦，有繫屬其他地檢署的案件，統一報由二審檢察署移轉管轄。
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