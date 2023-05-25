前棒球國手陰經龍刺死女友 二審維持15年原判

嘉義地院認陰經龍犯殺人處15年，檢辯均不服上訴二審，台南高分院今天上午宣判，駁回上訴，維持一審15年判決。圖／聯合報資料照 前棒球國手、台電公司嘉義區營業處員工陰經龍不滿張姓女友提分手，去年3月持刀刺死對方，一審判刑15年，全案上訴二審，台南高分院今天駁回，維持一審原判。全案仍可上訴。

台灣高等法院台南分院今天指出，陰經龍清楚陳述犯案原因、動機及過程，辨識能力或控制能力無欠缺或顯著減低，原判決未逾越法定刑度，也無明顯輕重失衡、裁量權濫用情形，所量處刑度復與罪刑相當原則及比例原則無違，因此駁回上訴。

現年57歲陰經龍是台電職員，張女是台電協力廠商員工，2人同在台電嘉義區處配電中心工作，交往多年，一度同居，未料張女提出分手，2人談判未果；陰男去年3月趁遞送文件時持刀刺向張女胸口，張女送醫不治，嘉義地檢署依殺人、恐嚇等罪嫌起訴，嘉義地方法院判處有期徒刑15年，褫奪公權5年。

陰經龍曾是棒球國手及台灣電力棒球隊成員；陰男在少棒時期，投、打表現突出，曾赴美國參加威廉波特少棒錦標賽奪下世界冠軍，也入選國家青棒代表隊，退伍後加入台電棒球隊，一直在台電服務，已逾30年。