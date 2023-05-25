財經專家阮慕驊賣商辦擅拆鄰牆 挨告妨害自由不起訴

財經專家阮慕驊2021年底將北市中山區一處商辦賣給胡姓女子，卻在北市府建管單位尚未核准下，擅自將部分占用公共空間的牆面拆除，因此與胡女、黃姓助理遭同樓層屋主控告妨害自由及毀損。阮慕驊挨告後，經調解與對方達成和解，台北地檢署今處分阮、胡、黃三人不起訴。

檢方調查，阮慕驊是在前年底，將位於北市復興北路的某商，以3000餘萬元賣給胡女。胡女入手新辦公室後急著裝潢，經詢問北市府建管相關單位，主管機關要求先將樓面恢復到當初核發使用執照的原貌。

由於阮慕驊曾受胡女所託，與同樓層屋主溝通先行拆除佔用公共空間的牆面，事實上阮卻未達成任何協議，以致胡女雇請工人拆除牆面後，引來其餘屋主和承租戶不滿，為此控告阮慕驊、胡女和阮的黃姓助理涉嫌妨害自由及毀損。