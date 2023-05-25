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抖音在台設分公司？檢方查無中資 但負責人擅挪公司200萬
大陸短影音平台「抖音」（TikTok）近期資安風波不斷，其所屬公司為北京字節跳動公司，去年底媒體揭露台中陳姓男子設立的「字節跳動台灣股份有限公司」疑似抖音在台分公司，檢方分案清查確認與中資無關，但意外發現陳姓負責人侵佔公司200多萬元，依業務侵佔罪嫌予以緩起訴。
抖音所屬的北京字節跳動公司，去年底有人發現台中市東區十甲路一棟大樓內設立「字節跳動台灣股份有限公司」，懷疑是抖音在台分公司，恐涉及陸資、大陸事業恐違反違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定。
當時台中經發局派員訪查，確認並無違反公司法，台中地檢署也經剪報分案，經清查並未發現該公司金流和陸資有相關。
但檢方也查出，陳姓男子（38歲）是字節跳動登記、實際負責人，去年11月25日卻從公司帳戶提領出215萬元後，當天再將其中200萬元轉存到自己名下帳戶侵佔，並將錢拿去購買元大投信的債券基金。
檢方訊時，陳男坦承不諱，並有字節跳動公司戶頭交易對帳明細、購買基金紀錄等可佐證。檢方考量，陳男無前科、犯後坦承且深表悔悟，也已經侵佔款項全數償還公司，同時獲股東諒解，依業務侵占罪予以緩起訴，命其向公庫支付15萬元。
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