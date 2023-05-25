信箱出現陌生人的公投公報 房東驚覺自宅有寄居者

胡姓男子去年曾向陳姓房東約看房，事後陳收到胡的公投公報，發現胡沒有租屋，不過卻已把戶籍遷入當時的租屋處地址。經台北地檢署偵查，認定胡涉嫌擅自偽造房東印鑑及簽名到戶政事務所遷戶籍，依涉犯偽造文書罪嫌起訴胡。

據了解，胡於去年6月與陳約看房子，表示想租屋，藉機向陳索取房屋稅單及權狀等資料，事後並未租屋。接著胡持著相關資料到戶政事務所辦理入籍該租屋處，偽造陳姓房東夫婦印鑑及簽名，成功遷入戶籍。

直到公投及大選前，陳姓夫婦在信箱收到胡的公投公報，才驚覺胡已擅自遷入戶籍數個月。胡辯稱，當初房東同意讓自己入籍，如今反悔；陳姓夫婦則否認胡的說法，他們從未同意胡遷戶籍，也沒看過戶籍資料單上的簽名及印章。