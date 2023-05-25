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他受雇婦人殺掉她前夫在陸服刑19年 回台免入獄理由曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣林姓婦人不滿陳姓丈夫外遇，離婚後忿忿難平，涉嫌找陳姓和羅姓男子串通為陳姓前夫買壽險與旅遊平安險，由陳男邀他到中國大陸旅遊後買凶殺害，案發後陳男在大陸落網被判死刑，經減刑8次，去年8月服刑期滿遣返，因已服刑逾15年，彰化地院審結後雖依共同殺人判處有期徒刑15年，陳男在台不必再服刑。可上訴。

這樁離奇的買凶殺人案發生在24年前，判決書指出，當時49歲林婦找陳姓、羅姓友人合議為她的陳姓前夫買保險，殺害後3人朋分保險理賠金，陳男拿這筆錢可償還對羅男的欠款，因此羅男假冒林婦前夫簽名，先後向3家壽險公司投保壽險合計2100萬元、旅遊平安險3500萬元，受益人都是林婦和她與前夫所生的兒子。

林婦的前夫認識陳男，獲邀前往大陸旅遊不疑有他，2000年4月9日到大陸珠海，羅男15到達，雇用向男、張男、程男和綽號老張、小上海、皮涼等6名殺手，陳男與向男騙林婦前夫到廣東中山市沙朗附近，由向男、小上海、皮涼分持水果刀、剪刀朝頭部、心臟猛刺，林婦前夫當場大出血送醫不治，羅男交付人民幣4萬5千元，隔天逃回台灣，陳男被大陸公安捕獲羈押。

林婦前夫在大陸遇害，情節可疑，未獲保險理賠，林婦和羅男2000年被彰化地檢依共同殺人罪嫌起訴，被判無期徒刑定讞，陳男經廣東省高級人民法院判處死刑，缓期2年，剝奪政治權利終身，後來經8次減刑，2019年8月14日執行期滿釋放，剝奪政治權利至2022年8月13日，同年12月23日返台。

彰化地院判決書指出，陳男為解決債務，共謀殺害被害人，企圖詐領保險金，犯罪手段實屬殘暴，2000年涉犯殺人及偽造文書等罪，追訴時效為25年，因在大陸地區被羈押及執行約19年3個月，執行完畢後剝奪政治權利期間在大陸地區從事教會及社會服務活動，返台法官審理時，陳男已有悔意，法官考量他72歲，目前無業需依靠女兒接濟，判處有期徒刑15年，褫奪公權4年，因在陸服刑逾15年，超過台灣假釋門檻，諭知免執行有期徒刑。

彰化縣陳男夥同林姓婦人、羅姓友人買凶殺害林婦前夫，案發在大陸落網服刑19年多，回台後彰化地院審結判處有期徒刑15年，但陳男不必再入獄服刑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陳男夥同林姓婦人、羅姓友人買凶殺害林婦前夫，案發在大陸落網服刑19年多，回台後彰化地院審結判處有期徒刑15年，但陳男不必再入獄服刑。記者簡慧珍／攝影

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