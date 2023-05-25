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律師月收10萬當法律顧問卻偷吃人妻 1個月「開會」27次丈夫怒告
吳姓男律師被控與委任案件的人妻發生婚外情，頻繁進出人妻的租屋處，一個月高達27次，被人夫一狀告上法院求償100萬元，台北地方法院認為吳逾越一般友人交往分際，判吳應賠償30萬元，可上訴。
人夫提告主張，他和妻子結婚多年，兩人去年經法院調解離婚，但他2020年3月無意間發現妻子和其他案件委任的吳姓律師並肩行走，吳當時穿著T-shirt、短褲，顯然非執行律師職務。
人夫長期蒐證，發現吳2021年8、9、10月頻繁出入妻子租屋處，分別高達7次、22次、27次，每次1至3小時不等，有時單日不只進出一次，顯見兩人關係匪淺，超越一般社交行為分際，侵害配偶權，請求吳賠償100萬元。
吳反駁人夫搜集他進出人妻租屋處的照片，是將鏡頭對準房屋出入口、長時間持續性竊錄，侵害隱私權，認為不得作為證據；人妻多年前早已發現丈夫召妓，並被家暴，兩人已分居，夫妻關係已名存實亡，且不能以他出入人妻租屋處，就認定侵害配偶權。
吳指出，他和人妻是多年好友，受人妻委任處理10多項案件，認為人夫提告本案，是威脅他不再代理人妻進行訴訟，他是基於人妻每月支付10萬元聘他為法律顧問，人妻又因病開刀，才會到租屋處開會，兩人實無親密關係。
台北地院認為人夫裝設的鏡頭是對準租屋處一樓大門，屬於公共場所，非專屬吳和人妻私人使用處所，認為影片和照片可作為證據，且吳明知人妻已婚身分，仍高密度、長時間在租屋處共處，縱使沒有證據兩人發生性行為，但已逾越一般友人正當交往分際，破壞夫妻婚姻生活得圓滿，確實侵害配偶權，審酌後判吳應賠償30萬元。
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