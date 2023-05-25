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新店「煙火哥」這次慘了！19次違法 法官重判7年同夥也不輕

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

常在新北市新店區施放煙火的「煙火哥」邱銘祥，2021年11月至2022年6月找友人呂理傑幫忙在交流道亂放煙火，檢方認定邱19次違法，依非法持有爆裂物等罪嫌起訴邱，台北地院審理，今天判邱有期徒刑7年，判呂有期徒刑5年2月。

除了非法持有爆裂物重罪之外，合議庭另判邱銘祥得易科罰金的2年8月有期徒刑，判呂理傑得易科罰金的有期徒刑1年4月。全案可上訴。

2022年5月4日深夜，邱再度施放煙火擾鄰，新店分局警方逮捕邱後，由檢察官聲押獲准，擴大查辦邱的罪行。

檢察官指揮警方蒐證，查出邱銘祥先後共違法施放煙火19次，證物送鑑定後認為，邱持有的煙火經過改造，以「非法持有爆裂物」治罪，結案依槍砲、恐嚇危害安全、公共危險多條罪狀起訴邱，並建請法院對邱從重量刑。

邱銘祥得「煙火哥」之名，始於他2019年7月時與女友去宜蘭「梅花湖」遊玩，女友駕駛遊湖電動車撞傷家住在新店區的藍姓退休女公務員。

邱銘祥後來認為，藍女索賠金額過高，形成犯案動機，邱起意報復，不斷在藍女社區附近施放煙火，試圖引起公憤以製造鄰人對藍女的集體壓力，此外，邱也對藍女有潑糞、逼車的犯罪行為。

新店「煙火哥」邱銘祥。本報資料照片
新店「煙火哥」邱銘祥。本報資料照片

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