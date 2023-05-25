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評估扁保外就醫「欺騙世人」 王鴻薇：換掉長庚、義大2家醫院

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前總統陳水扁保外醫治頻參與政治活動，屢獲台中監獄准允，國民黨立委王鴻薇認為保外醫治是否展延憑的是醫療評估，但評估扁病情的高雄長庚、義大醫院作出的報告讓扁可繼續保外醫治在「欺騙世人」，要求更換醫院評估。

王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會續追陳水扁保外就醫的合理、合法性，並要求法務部長蔡清祥對她的具體建議回應，蔡清祥聞後承諾將建議轉達。

王鴻薇表示，民眾黨主席柯文哲是陳水扁醫療小組的首任召集人，日前柯文哲去探望阿扁；柯文哲曾說扁的病情是裝出來的，不過，台中監獄卻一再給扁展延，關於扁的病情「社會都有在看，又不是瞎了」。

王說，扁會一直保外就醫，主要是靠高雄長庚、義大醫院給的評估為據，但連柯文哲都說阿扁是裝出來的，扁最近還要去東吳大學演講，中監以「對病情有益」核准，王對蔡清祥說，「你瞎了我還沒有瞎」。

王鴻薇還說，她具體建議將高雄長庚、義大這2家醫院換掉，不然就特赦陳水扁，陳水扁可以直播、當網紅、當主持人，還可以上凱道抗議陳情，「怎麼會欺騙世人到這種地步？」「竟墮落到這種地步！」

蔡清祥回應說，適不適合展延保外醫治的判斷涉及專業，且不只高雄長庚、義大醫院為扁進行過醫療評估，馬偕醫院也有做過，蔡對於王鴻薇的建議，表示會轉達給台中監獄知道。

國民黨立委王鴻薇。翻攝網路
國民黨立委王鴻薇。翻攝網路
柯文哲與陳水扁(右)。圖／翻攝臉書粉專陳水扁新勇哥物語
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陳水扁 王鴻薇

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