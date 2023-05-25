神棍誆網友身後有黑令旗 騙找女子下藥性侵判7年2月

李姓神棍自稱可安排做法儀式，處理網友黑令旗問題，要求網友提供女性照片，讓他挑人參加做法。去年李要求女子小夢（化名）吃下安眠藥，喝下含有不明成分催情藥的金桔檸檬茶，待昏迷後強制性交等逞，士林地方法院審結，認定李男犯以藥劑強制性交罪，處有期徒刑7年2月。

判決指出，李從高姓網友提供的照片，聲稱高的身後有「黑令旗」可安排做法處理，否則高的整體運勢、健康、桃花將多有不順，高誤信李的說詞，討論做法儀式；李聲稱只能有1名女子和李單獨在房間，高若擅入會因黑令旗沖煞，要求高提供女性友人照片參與做法。

高信以為真提供照片，李男從中挑選小夢，3人一起討論做法時，李得知小夢有服用安眠藥助眠習慣，對小夢佯稱需用安眠藥搭配他的保護配方。去年2月28日，李男在高的住家，要求小夢更換細肩帶軟質的「經衣」以利做法，吃下3顆安眠藥，還喝下李網購含有不明成分催情藥粉的金桔檸檬茶，戴上眼罩躺床休息。

隨後，小夢因藥效癱睡，李男進入臥室侵犯小夢，拉掉胸罩亂舔還性侵得逞，直到小夢感覺有外力入侵，從眼罩細縫發現看到異狀，起身後感到意識模糊、精神狀態很差，報警提告。