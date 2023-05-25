闖民宿猥褻醫師錄取奇美醫院 衛生局長：他已放棄報到

台南市一名蘇姓醫師20日在安南區一家民宿內包棟開單身派對，21日凌晨5時許疑藉酒意裸上身潛入隔壁棟，對著2名正熟睡女房客襲胸、打手槍，蘇姓醫師背景被起底，是台南市衛生局長蘇世斌的侄子，且是泌尿科醫師，已錄取奇美醫院，市議員周嘉韋上午總質詢表示民眾很關心事件後續，以及市府和衛生局長會不會向奇美醫院關切。

蘇世斌表示，該醫師是家族的晚輩，是成年人了 ，自己的事情要自己處理，也自己覺得做得不對，已主動向奇美醫院放棄報到；議員關心會不會向奇美醫關切，他說這件事和公務無關，會界定的非常清楚。

周嘉韋表示，事件發生後很多民眾在詢問，有不少人說都在奇美醫院看病，關心該名醫師會不會到奇美醫院看診，也希望知道市府或衛生局會不會給奇美醫院壓力。透過市政總質詢市長黃偉哲和衛生局長蘇世斌均正式表示說「不會」向奇美醫院關心。。