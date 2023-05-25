陸生到處恐嚇放「詐」彈 警政委員：大陸公安5月5日傳喚到案

陸生「張海川」涉嫌在國內各大公務機關、景點恐嚇，影響國家安全，立法院司法委員會今天請治安首長進行專案報告；警政署警政委員周幼偉證實，兩岸持續交流犯罪情資，大陸公安本月5日已傳喚「張海川」到案說明。

司法及法制委員會今天就「有關我國各機關、風景區等不斷收到『詐』彈信恐嚇，政府相關機關如何因應境外資訊恐攻」進行專題報告，檢警調首長備詢。

民進黨立委湯蕙禎表示，國內觀光景點、大眾運輸系統接連受到「張海川」的匿名恐怖攻擊，當初地檢署檢察官辦案時，卻未限制「張海川」出境出海，詢問周幼偉是否有掌握張的近期動態。