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陸生到處恐嚇放「詐」彈 警政委員：大陸公安5月5日傳喚到案
陸生「張海川」涉嫌在國內各大公務機關、景點恐嚇，影響國家安全，立法院司法委員會今天請治安首長進行專案報告；警政署警政委員周幼偉證實，兩岸持續交流犯罪情資，大陸公安本月5日已傳喚「張海川」到案說明。
司法及法制委員會今天就「有關我國各機關、風景區等不斷收到『詐』彈信恐嚇，政府相關機關如何因應境外資訊恐攻」進行專題報告，檢警調首長備詢。
民進黨立委湯蕙禎表示，國內觀光景點、大眾運輸系統接連受到「張海川」的匿名恐怖攻擊，當初地檢署檢察官辦案時，卻未限制「張海川」出境出海，詢問周幼偉是否有掌握張的近期動態。
周幼偉表示，兩岸執法單位持續合作，並透過兩岸共同打擊犯罪協議交流情資，大陸公安單位於5月5日已傳喚「張海川」到案說明；周稱，據他的了解，張坦承犯對台恐嚇案，但否認利用前立委林昶佐的名義寄送恐嚇電子郵件。
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