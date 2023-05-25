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增訂人頭帳戶罪反成詐欺共犯脫罪後門？ 台高檢今研議因應

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立法院日前三讀通過洗錢防制法新增條文，增加無正當理由收集帳戶、帳號罪，並明定任何人若無正當理由將銀行帳戶、帳號交付、提供給他人使用，違者先由警方裁處告誡，5年內再犯者處3年以下有期徒刑。此修法原試圖從根源的人頭帳戶減少詐騙案件，但先行政、後司法的處理原則若日後上路，是否造成現有偵辦中案件，提供人頭帳戶的詐欺共犯得以脫身？台高檢今將召集各地檢署研議。

立法院三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正草案，立法院副院長蔡其昌敲槌通過。記者林伯東／攝影
立法院三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正草案，立法院副院長蔡其昌敲槌通過。記者林伯東／攝影

蔡政府為打詐推動「打詐5法」，其中洗錢防制法日前新增「人頭帳戶罪」，規定提供人頭帳戶者將先由警察機關裁處告誡，告誡後若5年內再犯，將處以3年以下有期徒刑。

但以現有檢察機關手中偵辦的詐騙案件而言，均將提供人頭帳戶者視為詐欺或洗錢的幫助犯追訴，法院也據此判決。若新增修的人頭帳戶罪上路，是否「從新、從寬」或優先適用？如此將造成現有提供人頭帳戶者，因未先經行政裁處而獲判無罪，因此這便是今天台高檢召集全國地檢研議的重點。

洗錢 詐騙 詐欺

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