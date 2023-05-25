與男友出遊3天 桃園荒唐母餓死家中1歲女判5年刑

桃園一名王姓女子因丈夫入獄獨力扶養1歲女兒，一天只餵早晚2次奶，還將女兒獨自丟在家，自己與男友外出玩3天，結果鬧出人命。她為了隱瞞，簽下拒絕疫苗接種聲明書，規避衛生單位追蹤查訪女兒健康狀況，真相因此藏了4年，直到2020年才曝光；桃園地院審理此案，今依遺棄致死罪判王女5年有期徒刑。可上訴。

檢警調查，王女2015年產下女兒後，多次因工作將女兒獨留家中，期間未提供足夠食物，導致女兒有營養不良情形，曾經住院一個月，出院後便再無音訊。2020年，王女的女兒即將滿6歲接受義務教育，衛生單位追蹤孩童健康狀況，發現未住在一起的王女與王母都稱小孩由對方照顧，不清楚小孩近況，察覺其中有異，通報社工和警方追查突破王女心防，才知小孩早在2016年死亡，且遺體不知去向。

檢方起訴指出，王女曾二度將女兒獨留家中長達3天，期間未提供足夠飲食，第一次是2016年10月19日到10月21日，第二次是2016年11月18日至11月20日。她供稱女兒是第2次外出時死亡，由於距今有一段時間，已想不起當時如何處理遺體。