美體小舖台灣創辦人黃慧娟醫美不治 診所負責人判2年8月
「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟到「法漾」診所接受醫美療程不治，診所傅姓負責人、林姓女護理師被控無照為黃女施以侵入性療程，違反醫師法；台北地院審理，今天判傅、林女2年8月、2年6月有期徒刑，另依偽造文書罪判3月，可易科罰金。此案可上訴。
黃慧娟的兒子也向「法漾」診所提民事求償訴訟，對傅、林女求償500萬元，法院本周已判傅、林女應連帶賠償371萬元。
黃慧娟2020年7月23日赴「法漾」診所接受美容療程，突然昏迷倒地，被送至馬偕醫院急救，一度恢復生命徵象，但同年9月仍不幸過世，黃女的兒子認為母親的死與診所療程誤診有關係，控告傅、林女過失致死、違反醫師法。
檢方偵辦，一度將傅、林女處分不起訴，黃女兒子向高檢署聲請再議獲發回重查，檢察官第2次偵辦認為，傅、林女沒有醫師執照，卻執行侵入性的醫美療程，且事後還在治療紀錄上造假，違反醫師法並涉偽造文書罪。
檢方調查相關病歷紀錄發現，傅、林女曾對黃女、案外人林姓女子分別施打玻尿酸、埋線等需有醫師執照才可執行的侵入性療程，認定他們犯罪事證明確，將2人提起公訴。
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