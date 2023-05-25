鋁業界領頭羊董座性侵法務未遂 女兒揭63歲父還吃過嫩草

在台灣鋁業界有領頭羊地位的陳姓輕金屬公司董事長，因餐敘飲酒無法駕車，他的賓利車又名貴，無人敢開，公司女法務代駕。陳藉口到他處聊天，卻指示女法務把車開進摩鐵休息，一進房就強押女方、摸胸；女法務抵抗且公司員工「急叩」，陳沒得逞。桃園地方法院依強制性交未遂判陳2年徒刑，台灣高等法院今改判8月徒刑，緩刑2年。

陳（63歲）未婚，但43歲的女兒年紀只比被害人小2歲，女兒表示爸爸還交過比她年紀小的女生。案發後，女法務離職；今年3月，被害人表示已與陳和解，願意不再追究。

陳姓董事長2020年6月2日中午因公司聚餐，喝了酒後無法開車，因此由女法務代駕。陳否認有強制性交或猥褻行為，辯稱當天女法務開車載他回公司，兩人在車上聊天，他原本想找咖啡廳，但看到前方有摩鐵的招牌，因此問對方去摩鐵好不好？因女法務表示「太快了」，他表示「也不一定要做什麼事、可以上廁所、唱歌、喝咖啡」。

「我沒有把她壓在床上。」陳否認摸女法務胸部，他在上完廁所後問女法務「做我女朋友考慮得如何？」對方回答「有無限可能」，他才坐在她身邊問「可以親一下嗎？」陳表示想和女方交往，但無性侵意圖。

女法務則表示，董事長雖有司機，但司機當天被派去載賓客，其他人又不敢開董事長的賓利，才由她開車接送。陳已先說要找地方聊天，但又不肯去咖啡廳，還說「我是董事長我說了算」，硬要去摩鐵，過程中還企圖搶方向盤，差點發生車禍。

女法務還說，當時進到旅館房間就覺得不對勁，有傳簡訊向董事長的特助、女兒求救，在其他人打電話之前，董事長一直想侵犯她，甚至還說「妳知道妳這個動作讓我想摸哪裡都可以嗎？」，離開旅館前又說「我讓妳起來，但妳要給我親一下」。

桃院調查，女法務供述前後一致，傳給董事長特助和女兒的訊息也有「快來救我」、「102（房號）」、「叫陳副總」、「快找人把董事長叫回去」等話語，加上特助和女兒證稱女法務事發後情緒低落、提離職，認定確有侵犯情事。檢方起訴陳強制猥褻，桃院認為他是為了性侵，改以強制性交未遂論罪。

案經上訴，因量刑因子改變，高院今撤銷原判決，改判8月徒刑，並予以緩刑2年。

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