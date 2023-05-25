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他縱火釀9死警也喪命四度判死 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李國輝6年前在中和出租公寓縱火釀9死5傷慘劇，警員王志偉也葬身火窟，一審至更二審四度判死刑，判決被撤銷發回後，更三審認為李想殺的人沒死，無辜死者是「不確定故意」而喪命或受傷，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

緬甸華僑李國輝來台20餘年，已取得中華民國國籍，本案前就犯過放火罪判刑確定；李2017年11月初和友人合租集合式住宅的房間，同年月22日凌晨1時許，幻覺聽到陳姓友人以藍芽播放聲音取笑、挑釁、責怪、侮辱他，並感覺聽到陳在談論傷害自己一事，在公寓三樓往四樓樓梯平台雜物處潑灑汽油並點火，瞬間引發大規模的火勢，9條無辜生命葬生火海，陳等人逃生。

李國輝犯後逃離現場，為規避警方追查，隨手拿路旁的衣服變裝，將犯案穿的藍色迷彩短袖上衣棄置路旁，警方調閱現場監視錄影畫面，拘提李到案，一審、二審、更一審、更二審四度判決李死刑。

最高法院認為依人權事務委員會一般性意見，針對因特殊障礙情狀、無法進行有效自我辯護、道德可非難性有限的個人，應避免判死刑，更二審判決認定李國輝經鑑定可能有因施用安非他命引發的精神病，卻沒有詳細調查、說明判斷量刑，沒有詳細調查、說明，調查未盡，理由不備。

更三審認為李國輝始終坦承犯行，醫院鑑定李個性衝動、偏執、長期施用甲基安非他命，影響工作和社交，達中重度身心障礙程度，且公民與政治權力公約第6條第1、2項規定，犯「情節最重大之罪」才可判死刑，以此定義應限縮於「直接故意」犯罪為當。

更三審指出，李國輝實際上要燒死陳姓宿敵「未遂」，其他被害人屬於「間接殺人故意」，不符合情節最嚴重之罪，改判無期徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

李國輝縱火害死9命。圖／聯合報系資料照片
李國輝縱火害死9命。圖／聯合報系資料照片

死刑

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