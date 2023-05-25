前少棒國手刺死女友 陰經龍二審仍判15年 死者弟：令人失望

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，懷疑張姓女友近來提分手是另結新歡，去年3月在嘉義配電中心辦公室，持水果刀狠刺女友胸口5刀後送醫不治，一審被判15年，陰及檢方均不服上訴，台南高分院今天上午宣判，駁回上訴。陰本人並到庭聽判。死者的弟弟直說「很不滿意」。

張女的弟弟親自出席聽判，得知駁回上訴，維持一審15年的判決，他表示很不滿意，指陰根本毫無悔改之意，也未曾向母親道歉，甚至民事賠償部分還堅持上訴，令他很失望。他表示，陰目前保外就醫，現在只希望陰趕快去關。

台南高分院合議庭審理時，張女的弟弟擔任母親的告訴代理人，質疑陰本身尚未對母親誠摯道歉，且一審民事判陰與台電連帶賠償310多萬元，陰卻執意上訴。張說，心情不好就可以殺人嗎？那不是天下大亂，不可以依此為借口，他應面對自己刑責，請求法官從重量刑。

檢方指出，據嘉南療養院鑑定報告，陰案發當時並無辨識能力喪失等問題，因感情受挫而痛下殺手，且依家屬指出其和解過程沒有誠意，請求法官從重量刑。

陰說，當時因口腔癌，化療很痛苦，對方提出分手，失去理智，沒有控制好情緒，「我知道錯了」。

律師說，當時陰因被告知口腔癌第4期而有憂鬱病症，心情失落，影響其意識，心理上也受影響，加上女方提分手而情緒崩潰，萌生同歸於盡的念頭。律師表示，陰自知時日可能不多，不希望人生最後階段全部在監獄，希望能有重生的機會。