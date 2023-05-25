台南Youbike2.0受歡迎 境外攻擊事件上百人個資遭外洩

YouBike微笑單車公司遭到境外攻擊，台南市清查有100多位台南市民個資遭外洩，台南市議員蔡筱薇表示，台南公共自行車YouBike上路以來頗受市民好評，卻驚傳個資外洩，市府應該要檢討整體資安防護改善計畫，同時也要協助替消費者向業者爭取補償機制。

交通局長王銘德表示，六都及其他使用YouBike系統的縣市，禮拜一共同前往YouBike微笑單車台北總公司查核，要求加強資安保護個資，後續消費者若有遭詐騙等也會協助求償。

蔡筱薇說，目前微笑單車已報案，並交由檢調調查處理，據了解全台共計4萬593筆會員帳號遭駭客登入，並盜取電子票證卡號及其騎乘紀錄，而微笑單車已主動變更遭惡意登入的會員密碼，並發簡訊通知上述會員變更密碼。

蔡筱薇指出，依據個資法的規定，主管機關(地方政府)也應前往公司進行查核，台南雖有派員至微笑單車公司了解情況，但目前僅有高雄尋求專責資安的數位發展部協助，而台北、新北和桃園則自行組成聯合稽查小組，反觀台南後續尚無任何積極作為。

蔡筱薇指出，微笑單車公司保有消費者的資料檔案，理應採行適當的安全防護措施，但因其疏忽導致消費者的權益受損，市府則要按照合約精神要求YouBike提供會員補償方案，確保消費者權益得到保障及補償。