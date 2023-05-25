男遭重判10年逃逸被捕 妻帶年幼子女趕來一家相擁淚別

台南市40歲王姓男子因多次詐欺、毒品罪被判10年重刑，棄保逃逸3月遭通緝，躲藏近兩個月前晚落網。妻子帶著讀小學兒子、四歲小女兒探望，一想到要分離10年不禁痛哭失聲，一家四口在派出所相擁淚別，在場員警不知如何安慰，只能提醒他在監獄好好表現、可以提早假釋，妻兒常探望鼓勵他自新。

永康分局大橋派出所長王棋賝表示，員警劉耿銘、陳暐承前天得子王姓男子躲在旅館內，趁他出門攔下盤查，王嫌謊報別人的名字試圖矇混，員警這時反而喊出王嫌姓名要他報出身分證字號，王嫌一聽不自覺隨口回覆「啊你都知道名字了還要問身分證字號」、等於直接露餡承認他就通緝犯，只得乖乖束手就擒，被帶返所歸案。

劉耿銘、陳暐承表示，王嫌要求通知家人，妻子得知帶著就讀小學的兒子及懵懂四歲小女兒趕到派出所，一想到丈夫即將入監服刑，要分開長達10年之久，情到深處時不禁痛哭失聲，一家四口於派出所內緊緊相擁淚別離。

小女兒還不太清楚爸爸要被關很久，看到父親是還非常開心要爸爸抱抱，在場員警看到這場景都替他們難過，但還是要公事公辦，只能勉勵王嫌要為妻小改過向善，不要再誤入歧途，一家人終究能夠團圓。