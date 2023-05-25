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至善元詐貸案 泰舍董座前妻及兄長交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

台北地檢署偵辦泰舍至善元詐貸案，檢調前天再約談楊男前妻邱庭俐及楊兄楊岳霖，訊後各以卅及四十萬元交保。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦泰舍至善元詐貸案，檢調前天再約談楊男前妻邱庭俐及楊兄楊岳霖，訊後各以卅及四十萬元交保。圖／聯合報系資料照片
新北市新莊全台最大自辦都更案「泰舍至善元」詐貸案，泰舍實業暨泰坤建設董事長楊岳修日前獲千萬交保，檢調前天再約談楊男前妻邱庭俐及楊兄楊岳霖，訊後各以卅及四十萬元交保。命理師「諸羅山人」方寬銘昨被爆料介入合庫及土銀聯貸案，台北地檢署表示未接獲相關訊息，一切依法偵辦。

方寬銘之前才被傳出，曾到民進黨總統參選人賴清德競選辦公室「看風水」，賴辦還為此澄清。媒體昨報導，方寬銘政商關係良好，二○一七年泰舍向合庫聯貸六十八億元卡關，篤信宗教的楊岳修曾找方男幫忙，並給付上億元佣金。

據了解，檢調目前認為，楊、方兩人間佣金給付與詐貸案無關，除非日後出現關鍵事證，足以顯示方男有透過影響銀行高層改變行方核貸決定，否則只是一般商業行為。方男不在檢調調查名單，前兩波偵辦也未約談。

至於楊岳修用來支付方男部分佣金的「泰坤基金」，遭爆料疑似用來違法吸金近四十億元，北檢和當初接獲檢舉的調查局新北市調處，也都還沒接獲相關訊息。

楊岳修也被爆料為周轉及籌措泰舍相關建案興建資金，以高佣金和高利息對外邀約投資，涉及違法吸金。

就連這次爆發詐貸的至善元，外傳也成為楊岳修吸引投資標的，對外以千萬為一個投資單位，每單位事後可獲利近五百萬。專案小組研判，可能是該基金投資人深怕泰舍遭偵辦後，資金斷鍊以致血本無歸，藉爆料對楊男施壓，試圖還本。

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