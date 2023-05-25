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騙2閨密到柬埔寨 詐團幹部重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

葉女誘騙2名閨密去柬埔寨後，見對方不願從事詐騙，竟動手施暴，逼被害人就範。圖／讀者提供
葉女誘騙2名閨密去柬埔寨後，見對方不願從事詐騙，竟動手施暴，逼被害人就範。圖／讀者提供
廿三歲葉姓女子被柬埔寨詐團人蛇吸收當人事幹部，去年七月赴柬工作，還以高薪為餌騙兩名好友一起前往，害兩名好友被囚、家屬付贖才獲釋。葉女被逮時喊無辜，裝成被害人，被檢警戳破，高雄地方法院依以詐術使人出國罪，重判她和集團王姓幹部各五年四月徒刑。

去年國內傳多人被騙去柬埔寨，八月臉書有人張貼高雄劉姓男子身分證，留文「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂，已有兩百多人被騙到柬埔寨」。

檢警事後查獲集團王姓幹部，發現該集團將多名台灣人運至柬國「波哥山」園區，每招募一人可獲利一千至三千美元。

葉女去年九月返台被警方帶回，她稱自己是被害人，付贖四十萬台幣才回台；檢警根據報案人資料查出葉女是詐團人事幹部，招募三名台灣人赴柬，其中兩人還是她的好友，靠家人付贖才逃離柬埔寨。

法院審理時葉女仍堅稱是受害者，不知去柬埔寨是幫詐騙集團工作，但王男卻咬葉女是共犯，稱當時經友人介紹認識葉女，有跟葉女說在柬埔寨是幫詐團招募人力，葉女待過詐團「很有經驗」。

法官根據對話紀錄，葉女向受騙友人提到「升職」，稱在柬埔寨過得不錯「在這裡很快樂」，沒有負面情緒，還向王男致謝「謝謝哥給我這個平台，我很珍惜。」

法官認為，葉女若被騙不可能「樂在工作」，不採信葉女說法，判葉女、王男各五年四月徒刑。可上訴。

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