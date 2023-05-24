大法庭裁定出爐！警察站哪抓測速未限制 限制的是「這條件」

許姓駕駛行經新竹市台1線88.2公里處，因時速達93公里，市警局舉發，台中市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例裁處1800元罰鍰、記違規點數1點。許主張警示牌照片無日期、時間，執法者未提供當時所在位置照片，現場勘驗，執法者在南下方向台1線88公里又450公尺處，超過道交條例第7條之2第3項規定，提行政訴訟但敗訴。

許姓駕駛不服台中地方法院行政訴訟庭判決，上訴台中高等行政法院。中高行法官移請最高行政法院統一見解，最高行政法院今裁定，「對於行駛於一般道路上汽車在通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內之違反速限規定行為，以非固定式科學儀器取得證據資料證明予以取締，不因該儀器未位於該距離範圍內，致使舉發程序違反2014年1月8日修正公布之道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定，而不得予以裁罰。」

許姓駕駛2020年6月23日下午行經速限60公里的台1線香山段，距離警告標誌（測速取締標誌）203公尺處，遭員警以未位於距測速取締標誌100公尺至300公尺範圍內的非固定式雷射測速儀器，測得98公里時速。

2021年12月22日修正後的道交條例，明定對於違反速限行為的取締執法路段，一般道路應於100公尺至300公尺前，高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺前，設置測速取締標誌。最高行政法院認為道交條例第7條之2第3項自2005年12月28日增訂後至最近一次修正，都在誡命執法機關對違反速限規定的舉發，應在取締路段的前方明顯標示。

最高行政法院認為，為了攝取清晰正確的影像，可容許執法人員因應儀器和天候、地理，機動調整與汽車標的的相對距離及適當位置，沒限制應位在規定所設的距離範圍內操作。

最高行認為規定是在規範舉發合法程序的要件，依舉發程序要件，執法機關對於汽車駕駛人違反速限行為，以非固定式科學儀器取得證據資料舉發，已在違規行為發生地點前的一般道路100公尺至300公尺，或高速公路、快速公路於300公尺至1000公尺，明顯設置測速取締標誌者，不因執法人員使用的非固定式科學儀器未位於該距離範圍內，就認為舉發不合法。