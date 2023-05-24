快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

大法庭今裁定：雷射測速儀在規定範圍外 取締超速仍有效

中央社／ 台北24日電

最高行政法院大法庭今天裁定，以非固定式科學儀器（雷射測速儀）對汽車通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內的超速行為，不因儀器未位於距離範圍內而不予裁罰。

道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定，對於違反速限行為之取締執法路段，在一般道路應於100公尺至300公尺前，在高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺前，設置測速取締標誌。

許姓男子於民國109年6月23日駕車行經速限60公里的台1線南下88.2公里處，被新竹市警方以雷射測速儀測得行車速度每小時98公里，超過最高速限38公里，逕行舉發，台中市交通事件裁決處裁罰許男新台幣1800元。

許男認為，警方測速儀的位置距離取締警告標誌超過300公尺，不符道交條例規定，提起行政訴訟。台中高等行政法院認為，道交條例規定的是「警告標誌位置」與「違規行為發生地」的距離，許男違規地點距警告標誌203公尺，裁罰有理，判決駁回許男之訴。

許男不服，提起上訴。由於其他高等行政法院也有相關案件，見解不同，移請大法庭裁判。

大法庭指出，執法人員採用非固定式科學儀器取締汽車駕駛人超速行為，應以能攝取清晰正確的影像及行車速度數據為主要考量，自應容許執法者因應儀器操作條件及當時的天候、地理等外在影響因素，機動調整到適當距離及位置，取得可資證明的證據資料，沒有限制應位於道交條例規定距離範圍內操作的必要。

大法庭認為，執法機關對於一般道路汽車駕駛人通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍的違反速限行為，以非固定式科學儀器取得證據資料證明，並不因儀器沒有距警告標誌100公尺至300公尺範圍內，致使舉發程序違反道交條例規定，而不得予以裁罰。

圖為國道警員以雷射測速儀器取締超速。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
圖為國道警員以雷射測速儀器取締超速。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

測速 速限

延伸閱讀

嘉基雷射治療斑點 脫口罩滿面春風

46歲男痔瘡苦10年 微創雷射翌日打牌5小時

宜蘭街頭飛車追逐！通緝犯蛇行超速 撞上分隔島翻覆

烏龍罰單多 開車未繫安全帽、超速1千公里都有

相關新聞

張淑晶蹲牢想再審嗆「檢察官誘導房客」 開庭借筆讓法官好猶豫

女房東張淑晶前年10月因偽造文書案入獄，又因坑騙房客再判刑5年半確定。張婦要求房客簽約時留親友資料當連帶保證人，出現租約...

大法庭裁定出爐！警察站哪抓測速未限制 限制的是「這條件」

許姓駕駛行經新竹市台1線88.2公里處，因時速達93公里，市警局舉發，台中市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例裁處18...

搭北捷肢體碰撞！2女從車內打到月台互告 下場不同

康姓女子與李姓女子去年8月時，在捷運上因肢體碰撞產生爭執，兩人在車廂內吵架，越演越烈，捷運僅行駛1站，便從車廂內轉戰到月...

大法庭今裁定：雷射測速儀在規定範圍外 取締超速仍有效

最高行政法院大法庭今天裁定，以非固定式科學儀器（雷射測速儀）對汽車通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內的超速行...

博客來會員個資外洩有內鬼？ 北檢認定境外駭客入侵簽結

博客來網路書店去年有近3000名會員個資外洩，警方一度懷疑是內部員工所為，台北地檢署偵辦後，認定是境外駭客入侵造成資料外...

詐團4幹部控站收贓款三千多萬 分別判刑15到25年

孫姓詐團幹部專門以收取人頭帳戶，再控制提供者提領贓款，獲利3千多萬。基隆地方法院審理，孫等成員毫無悔意，僅願意賠償5千至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦