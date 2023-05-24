大法庭今裁定：雷射測速儀在規定範圍外 取締超速仍有效

最高行政法院大法庭今天裁定，以非固定式科學儀器（雷射測速儀）對汽車通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內的超速行為，不因儀器未位於距離範圍內而不予裁罰。

道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定，對於違反速限行為之取締執法路段，在一般道路應於100公尺至300公尺前，在高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺前，設置測速取締標誌。

許姓男子於民國109年6月23日駕車行經速限60公里的台1線南下88.2公里處，被新竹市警方以雷射測速儀測得行車速度每小時98公里，超過最高速限38公里，逕行舉發，台中市交通事件裁決處裁罰許男新台幣1800元。

許男認為，警方測速儀的位置距離取締警告標誌超過300公尺，不符道交條例規定，提起行政訴訟。台中高等行政法院認為，道交條例規定的是「警告標誌位置」與「違規行為發生地」的距離，許男違規地點距警告標誌203公尺，裁罰有理，判決駁回許男之訴。

許男不服，提起上訴。由於其他高等行政法院也有相關案件，見解不同，移請大法庭裁判。

大法庭指出，執法人員採用非固定式科學儀器取締汽車駕駛人超速行為，應以能攝取清晰正確的影像及行車速度數據為主要考量，自應容許執法者因應儀器操作條件及當時的天候、地理等外在影響因素，機動調整到適當距離及位置，取得可資證明的證據資料，沒有限制應位於道交條例規定距離範圍內操作的必要。

大法庭認為，執法機關對於一般道路汽車駕駛人通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍的違反速限行為，以非固定式科學儀器取得證據資料證明，並不因儀器沒有距警告標誌100公尺至300公尺範圍內，致使舉發程序違反道交條例規定，而不得予以裁罰。