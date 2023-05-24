快訊

景碩未列蘋果供應商清單？業界解密關鍵在「這差異」

摸黑用餐！台北101購物中心今晚突陷黑暗 停電原因曝

從此無病無痛...長輩級網紅「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤過世了

詐團4幹部控站收贓款三千多萬 分別判刑15到25年

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

孫姓詐團幹部專門以收取人頭帳戶，再控制提供者提領贓款，獲利3千多萬。基隆地方法院審理，孫等成員毫無悔意，僅願意賠償5千至1萬，重判４人應執行有期徒刑15至25年。全案可上訴。

基隆地院判決文解說詐騙集團作方式，指孫男等4人去年4月中旬加入即時通訊軟體Telegram，暱稱「在那邊叫什麼」為首的詐欺集團犯罪組織，分工作業。

判決指出，「在那邊叫什麼」以月薪4萬元聘雇孫男負責確認收簿據點、載運人頭帳戶提供者（車主）到控站，再陪同車主到金融機構申辦、開通網路銀行帳號或綁定約定轉帳帳戶，以及發放控站開銷費用及人員薪資，並為控站與詐欺集團上游聯繫窗口。

孫男等人尋覓隱密處所當控站後，集團「財發（開發車主的車商）」角色及其他成員透過多重管道收取帳戶，當車主表明願提供後載到控站。控站人員收受帳戶相關物品與手機，再把帳戶相關申辦資料傳給孫男，以利詐欺集團上游評估帳戶可用性。控站人員另要負責看管及照護車主日常生活起居，確保提供的帳戶可供使用。

基隆警方去年6月20日接獲逃離控站的被害人報案，隔天持搜索票前往控站逮捕許男和蔡男，查扣相關證物送辦，基隆地檢署偵查後起訴。檢警持續偵辦，再逮捕孫男和擔任控站人員的郭男，追加起訴，併案審理，並持續追查「在那邊叫什麼」身分。

法院指出，孫男坦承犯行，但詐財3千多萬元，卻僅願意賠償每月5千到1萬元，可說毫無賠償的誠意。所犯66次加重詐欺取財罪，分別處刑，應執行刑25年。

許男和蔡男也坦承犯行，但至未賠償被害人，並以被害人自居，看不出悔意。法院就許男、蔡男所犯47次加重詐欺取財罪，分別處刑，分別定應執行21年及20年。郭男坦承犯行，並稱希望能與被害人和解，但未賠償分毫。郭男犯罪參與程度與許男、蔡男相似，所犯19次加重詐欺取財罪分別處刑，定應執行刑15年。

基隆檢警破獲將提供帳戶民眾，載到收簿據點控制行動，以利使用戶頭詐財集團。4多幹部分被基隆地方法院審理判應執行15年到25年徒刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆檢警破獲將提供帳戶民眾，載到收簿據點控制行動，以利使用戶頭詐財集團。4多幹部分被基隆地方法院審理判應執行15年到25年徒刑。記者邱瑞杰／攝影

詐欺 車主 基隆

延伸閱讀

影／朱立倫：民進黨立委被詐團包養 是民主恥辱

誤信網路貼文加群組 她投入948萬投資成空 報警逮人

基隆沒首都加給吃虧 謝國樑將訪警政署：爭取比照六都

批im.B案政府推責無法落幕 藍諷：綠營忙著和詐團吃飯

相關新聞

張淑晶蹲牢想再審嗆「檢察官誘導房客」 開庭借筆讓法官好猶豫

女房東張淑晶前年10月因偽造文書案入獄，又因坑騙房客再判刑5年半確定。張婦要求房客簽約時留親友資料當連帶保證人，出現租約...

大法庭裁定出爐！警察站哪抓測速未限制 限制的是「這條件」

許姓駕駛行經新竹市台1線88.2公里處，因時速達93公里，市警局舉發，台中市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例裁處18...

父遺體冰存榮總11年…上周終火化殮葬 女兒獲緩刑2年

張姓老翁11年前病逝台北榮民總醫院，遺體迄今冰存醫院太平間，連姓女兒未殮葬父親屍體，涉遺棄屍體罪。審判長審理時，見連女激...

偷走輪胎大王骨灰罈勒贖六千萬元 前司機出面懺悔了

彰化縣知名正新輪胎創辦人羅結骨灰罈被前司機凃男夥同友人張男子盜走，再向羅家勒贖六千萬元，今天凃男等3人被彰化地方法院依恐...

搭北捷肢體碰撞！2女從車內打到月台互告 下場不同

康姓女子與李姓女子去年8月時，在捷運上因肢體碰撞產生爭執，兩人在車廂內吵架，越演越烈，捷運僅行駛1站，便從車廂內轉戰到月...

大法庭今裁定：雷射測速儀在規定範圍外 取締超速仍有效

最高行政法院大法庭今天裁定，以非固定式科學儀器（雷射測速儀）對汽車通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內的超速行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦