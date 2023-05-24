詐團4幹部控站收贓款三千多萬 分別判刑15到25年

孫姓詐團幹部專門以收取人頭帳戶，再控制提供者提領贓款，獲利3千多萬。基隆地方法院審理，孫等成員毫無悔意，僅願意賠償5千至1萬，重判４人應執行有期徒刑15至25年。全案可上訴。

基隆地院判決文解說詐騙集團作方式，指孫男等4人去年4月中旬加入即時通訊軟體Telegram，暱稱「在那邊叫什麼」為首的詐欺集團犯罪組織，分工作業。

判決指出，「在那邊叫什麼」以月薪4萬元聘雇孫男負責確認收簿據點、載運人頭帳戶提供者（車主）到控站，再陪同車主到金融機構申辦、開通網路銀行帳號或綁定約定轉帳帳戶，以及發放控站開銷費用及人員薪資，並為控站與詐欺集團上游聯繫窗口。

孫男等人尋覓隱密處所當控站後，集團「財發（開發車主的車商）」角色及其他成員透過多重管道收取帳戶，當車主表明願提供後載到控站。控站人員收受帳戶相關物品與手機，再把帳戶相關申辦資料傳給孫男，以利詐欺集團上游評估帳戶可用性。控站人員另要負責看管及照護車主日常生活起居，確保提供的帳戶可供使用。

基隆警方去年6月20日接獲逃離控站的被害人報案，隔天持搜索票前往控站逮捕許男和蔡男，查扣相關證物送辦，基隆地檢署偵查後起訴。檢警持續偵辦，再逮捕孫男和擔任控站人員的郭男，追加起訴，併案審理，並持續追查「在那邊叫什麼」身分。

法院指出，孫男坦承犯行，但詐財3千多萬元，卻僅願意賠償每月5千到1萬元，可說毫無賠償的誠意。所犯66次加重詐欺取財罪，分別處刑，應執行刑25年。