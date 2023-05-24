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夾帶瑕疵章牌闖關 中央造幣廠技術員涉貪判決出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

中央造幣廠去年1月生產一批壽山國家自然公園章牌因有瑕疵須鎔燬重鑄，但負責熔毀的戎姓技術員一時貪念，試圖夾帶其中726枚出廠，結果闖關失敗，不僅丟了工作，還吃貪汙官司，被桃園地院審依侵占公有財物罪判刑1年10月，褫奪公權2年，緩刑4年。可上訴。

檢方起訴指出，該批瑕疵章牌原本預計與其他廢幣一起熔毀重鑄，但戎男一時貪念，去年1月利用化驗原料成分機會取得其中1015枚，為免露出馬腳，還刻意用白色布袋裝了289枚投入熔爐，剩下726枚則分批夾帶出關，未料第一次闖關就被金屬探測器抓包。

由於監視器拍到瑕疵章牌放進包包過程，戎男始終坦承犯行，供稱目的是為了收藏，以為不會被抓，一時動了貪念，才嘗試夾帶闖關，事發後非常後悔。

法院調查，戎男侵占的瑕疵章牌每枚成本1.403元，犯罪所得僅1019元，犯罪情節輕微，偵查過程已自白犯行並繳回犯罪所得，依法得減刑2次。然而，侵占公有財物罪最輕本刑是10年以上有期徒刑，縱使減刑2次，仍要面臨2年6月刑期，有情輕法重情形，因此依法減刑一次。

法院再查，戎男在本案發生前無故意犯罪判刑紀錄，事後已承認錯誤並繳回不法所得，經此次偵審程序應知所警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑4年，緩刑期間須支付公庫7萬元，並接受2場法治教育課程。

中央造幣廠去年1月生產一批壽山國家自然公園章牌，因有瑕疵須鎔燬重鑄，但戎姓技術員企圖夾帶出廠，結果不但丟工作，還吃官司。圖／翻攝自中央造幣廠
中央造幣廠去年1月生產一批壽山國家自然公園章牌，因有瑕疵須鎔燬重鑄，但戎姓技術員企圖夾帶出廠，結果不但丟工作，還吃官司。圖／翻攝自中央造幣廠

侵占 監視器

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