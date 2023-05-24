「最美魚販」劉心語被傳赴星坐檯 告前經紀人圤智雨又敗訴

有「最美魚販」稱號的網紅「阿澎」劉心語，控前經紀人郭震宇未積極培訓，且有自行刪除工作訊息和騷擾家人的行為，她2019年3月15日以存證信函終止經紀契約。劉女稱郭向壹週刊不實傳述訊息，她遭影射整形、從事性交易、對經紀人忘恩負義、以暴力行事，提告求償50萬元並要求登報澄清，一審敗訴；台灣高等法院今駁回劉女上訴。

劉心語本名「劉芃秀」，因曾在彰化縣社頭鄉的市場幫母親賣魚，網友拍照畫面上傳，一夕爆紅。

劉心語2018年7月和郭震宇（圤智雨）簽立經紀契約，但劉女認為對方沒有積極培訓，還刪掉工作訊息，翌年3月15日終止契約。因壹週刊2019年3月刊出「週薪20萬最美魚販爆星國酒店打工」「最美魚販戀情曝光 經紀人遭打裂手骨」「最美魚販以前長這樣...」3則報導，劉女認為內容非事實，是郭向壹週刊陳述不實的內容，害她社會評價、形象受損，因此提告求償。

郭震宇否認向壹週刊傳述這些資訊，且稱壹週刊在報導前有打電話問他，他因不確定撰稿者有無其他證據，便以經紀人身分表示「不予回應」，沒有侵害劉心語名譽。

士林地院認為有關新加坡花場等事，除了郭震宇外，還有其他人知情，壹週刊報導引用爆料者提供的劉心語2016年舊照，或是她在新加坡花場的照片，劉女也未舉證只有郭持有，劉女不能證明郭向壹傳媒爆料，也未能證明郭有何不法行為，請求損害賠償無理。