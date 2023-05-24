博客來會員個資外洩有內鬼？ 北檢認定境外駭客入侵簽結

博客來網路書店去年有近3000名會員個資外洩，警方一度懷疑是內部員工所為，台北地檢署偵辦後，認定是境外駭客入侵造成資料外洩，並非博客來內部人員所為，將全案簽結。

刑事局去年8月公布第2季解除分期付款詐騙案的高風險賣場前5名，其中，博客來網路書店以2725件居冠；刑事局去年10月間再公布高風險賣場，博客來仍以905件居冠。警方一度質疑，博客來有內鬼販售會員個資。

不過，刑事局5月2日公布今年首季高風險賣場前5名，博客來網路書店已不在名單內。

根據個人資料保護法規定，違法蒐集、處理、利用或變造個資，造成他人損害，最重刑責為5年以下有期徒刑。

檢察官偵辦後，認定博客來會員個資外洩的原因，是來自於境外駭客入侵，查無博客來內部人員外洩個資的不法情事，日前將全案簽結。