桃園街友酒後打死街友 二審駁上訴維持原判9年

桃園盛姓、廖姓街友與陳姓街友酒後起口角，盛男、廖男持鐵橇、鋁棒把陳男打死。一審判刑盛男、廖男9年及8年6個月，盛男不服提上訴。二審今天駁回上訴。

一審桃園地方法院判決指出，盛男、廖男與陳男長駐於桃園市某家圖書館，去年5月8日晚間9時許，盛男、廖男酒後與陳男發生糾紛，盛男、廖男分別持鐵橇、鋁棒共同毆打陳男四肢、身體。

翌日凌晨，雙方持續口角爭執，盛男、廖男又分別持鐵橇、鋁棒毆打陳男，盛男還拿酒瓶敲擊陳男前額，導致陳男身體受有多數挫傷、骨折、血胸及顱內腦挫傷等傷害，隨後因中樞神經衰竭而死亡。

案經社工查訪其他街友時，發現陳男明顯死亡多時，立即通報警方；警方循線查緝盛男、廖男到案；士林地檢署依殺人罪起訴盛男、廖男，並具體求處盛男有期徒刑15年、廖男有期徒刑12年。

一審認為，盛男、廖男基於口角糾紛、教訓陳男的犯罪動機，難認盛男、廖男有故意殺人的犯行，因此改依共同傷害致人於死罪判處盛男9年有期徒刑廖男8年6月徒刑。

廖男未提上訴，判刑8年6月定讞；盛男不服提上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，盛男無故意殺害陳男的犯意，但能預見陳男遭毆打後的死亡結果，至今未與陳男家屬達成和解，請求輕判無理由，仍判刑盛男9年。仍可上訴。