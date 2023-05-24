高雄女網拍盜版卡通貼紙 遭佩佩豬版權公司提告
高雄王姓女子自中國進口多款盜版卡通貼紙網拍，員警扮成消費者買了佩佩豬貼紙，確認為盜版將她送辦。由於佩佩豬版權公司提告，王女遭依違反商標法判拘30天，緩刑2年。
高雄地方法院審理時，王女坦承犯行，法官審酌其為賺取利益，使用網路平台非法陳列仿冒商標商品，漠視商標權人投注心力建立的商品形象，影響國際著名大廠商標權人正牌商品的信譽與利益，造成隱形銷售損失，有礙公平交易秩序。
合議庭考量王女已與佩佩豬版權所屬的英商公司達成和解，且已賠償完畢，據此依違反商標法判處拘役30天，緩刑2年，全案可上訴。至於王女另外販售卡通哆啦A夢、Hello Kitty盜版貼紙，則因版權所屬的公司不願追究，不予審理。
判決指出，王女去年2月起自中國淘寶進口卡通佩佩豬、哆啦A夢、Hello Kitty等3款卡通貼紙，再以每張新台幣1至1.5元價格，在蝦皮上架販賣。網路巡邏員警發現後，喬裝成消費者花了210元買10張佩佩豬貼紙，經鑑定確認是盜版商品後，派員前往查獲280張佩佩豬貼紙（含員警購買的10張）、250張HelloKitty貼紙、210張哆啦A夢貼紙，共740張貼紙。
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