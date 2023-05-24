快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

高雄女網拍盜版卡通貼紙 遭佩佩豬版權公司提告

中央社／ 高雄24日電

高雄王姓女子自中國進口多款盜版卡通貼紙網拍，員警扮成消費者買了佩佩貼紙，確認為盜版將她送辦。由於佩佩豬版權公司提告，王女遭依違反商標法判拘30天，緩刑2年。

高雄地方法院審理時，王女坦承犯行，法官審酌其為賺取利益，使用網路平台非法陳列仿冒商標商品，漠視商標權人投注心力建立的商品形象，影響國際著名大廠商標權人正牌商品的信譽與利益，造成隱形銷售損失，有礙公平交易秩序。

合議庭考量王女已與佩佩豬版權所屬的英商公司達成和解，且已賠償完畢，據此依違反商標法判處拘役30天，緩刑2年，全案可上訴。至於王女另外販售卡通哆啦A夢、Hello Kitty盜版貼紙，則因版權所屬的公司不願追究，不予審理。

判決指出，王女去年2月起自中國淘寶進口卡通佩佩豬、哆啦A夢、Hello Kitty等3款卡通貼紙，再以每張新台幣1至1.5元價格，在蝦皮上架販賣。網路巡邏員警發現後，喬裝成消費者花了210元買10張佩佩豬貼紙，經鑑定確認是盜版商品後，派員前往查獲280張佩佩豬貼紙（含員警購買的10張）、250張HelloKitty貼紙、210張哆啦A夢貼紙，共740張貼紙。

卡通 哆啦A夢 高雄市

延伸閱讀

「MOTOMACHIYA元町家」市集限定版高雄吃得到！全新包裝首推醬油杯只要150元

今天記得先儲水！ 高雄鳳山、大寮、大樹明停水11至14小時

曾參選高雄市長失利 李眉蓁將代表藍軍參選左楠立委

一張身障貼紙成離婚最後一根稻草 讓車貞淑瞬間完全懂了

相關新聞

父遺體冰存榮總11年…上周終火化殮葬 女兒獲緩刑2年

張姓老翁11年前病逝台北榮民總醫院，遺體迄今冰存醫院太平間，連姓女兒未殮葬父親屍體，涉遺棄屍體罪。審判長審理時，見連女激...

告陶喆才知！作曲家遭前夫冒名簽約 「音樂人王治平」被判刑3月

知名歌手陶喆日前遭作曲家范中芬提告違反著作權法，陶喆回應稱獲得范的前夫王治平授權後才改編，去年獲台北地檢署不起訴處分，范...

詐團4幹部控站收贓款三千多萬 分別判刑15到25年

孫姓詐團幹部專門以收取人頭帳戶，再控制提供者提領贓款，獲利3千多萬。基隆地方法院審理，孫等成員毫無悔意，僅願意賠償5千至...

賓士車主3度酒駕酒精濃度一次比一次高 法官重判6月罰20萬

王姓商人已2度酒駕，再次駕駛賓士轎車酒駕，在台北市區自撞分隔島，依公共危險罪法辦，法官查出，王是第3度酒駕，酒測值高達每...

夾帶瑕疵章牌闖關 中央造幣廠技術員涉貪判決出爐

中央造幣廠去年1月生產一批壽山國家自然公園章牌因有瑕疵須鎔燬重鑄，但負責熔毀的戎姓技術員一時貪念，試圖夾帶其中726枚出...

死刑提「判決確定6個月內執行」公投議案 蔡清祥：中選會職權

死刑執行緩慢，「台灣百合公義協會」理事長徐紹展日前領銜提出「死刑應於判決確定後6月內執行完畢」全國性公投提案；法務部長蔡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦