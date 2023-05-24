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律師當遺產管理人 侵吞2老653萬遺產被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓、陳姓兩名老人家過世後，分別留下遺產沒人繼承，法院指定高雄有20年執業經驗的游姓律師擔任遺產管理人，游女卻趁機將兩人留下得遺產共653萬元轉入自己名下，游女辯稱是為了幫忙代繳稅金才會「便宜行事」，不被法官採信，依背信罪判9月徒刑得易科罰金，檢方並將游女移付給律師公會懲戒。

判決指出，游女是高雄一家律師事務所主持律師，2015年、2018年分別被法院指定擔任林姓、陳姓亡者的遺產管理人，負責替兩名死者編製遺產清冊，清償債權或遺產歸屬國庫時協助遺產移交等事務。

2018年11月間，游女到銀行為林姓、陳姓死者開設遺產管理專戶，戶頭分別存有41萬6244元、612萬3875元遺產，沒多久，游女卻將兩人遺產共653萬元轉入自己及女兒名下，把錢用來繳納個人信用卡帳款、退還受委任案件的律師費。

高雄檢調接獲檢舉後展開追查，游女應訊時辯稱她是便宜行事，才將兩名死者存款轉入個人帳戶，讓她可以隨時取款處理地價稅、房屋稅、牌照稅等相關遺產事務，絕對沒有侵占兩名老人家遺產。

但法官認為，游女將兩人的遺產轉移至個人帳戶，不免產生金錢混同，難以明確區別，甚至造成後續銀行存款利息、孳息等應如何分配等問題，不採信她說法。

法官考量她把兩名死者的存款歸還國庫，依兩件背信罪各判徒刑6月、4月，合併執行9月，得易科罰金，可上訴。不過游女利用職務關係將遺產轉入個人帳戶，檢方當時偵辦時認為已違反律師倫理，將卷證移付律師懲戒委員會審理。

游姓律師被控侵吞兩名老人家遺產，今被高雄地院依背信罪判刑。記者張議晨／攝影
游姓律師被控侵吞兩名老人家遺產，今被高雄地院依背信罪判刑。記者張議晨／攝影

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