三星鄉長涉貪案2人交保遭高院撤回 地院今仍裁定請回

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪案，宜蘭地院5月17日裁定李志鏞收押禁見，農業課長蕭振岳15萬元交保、張姓廠商20萬元交保，李志鏞與檢方都提出抗告，高等法院昨日駁回李志鏞抗告，撤銷蕭、張2人交保裁定，發回地院再審。宜蘭地院今晚再開聲押庭，仍裁定2人請回候傳。

檢方認為，李志鏞108年間舉辦三星花海預算65萬、安農溪落羽松夜間光廊預算150萬2項活動，涉嫌限定規格讓特定廠商得標，收受賄賂40萬元，此外三星花海延伸耶誕樹裝飾工程預算50萬餘元，分包成數筆10萬元以下的中工程，規避招標，以上種種情況涉犯貪汙治罪條例中收賄、圖利等罪嫌，5月16日將人帶走偵訊，凌晨時聲押李等3人。

地院隔日開聲押庭，認為李志鏞犯嫌重大且有串供串證之虞，裁定收押；蕭、張2人雖也犯嫌重大，但無羈押之必要，交保候傳。據了解，蕭、張偵訊時應已招認，故地院裁定交保，李志鏞矢口否認且為主嫌，裁定收押。李志鏞對收押定不服，提出抗告，檢方也不滿蕭、張2人交保，亦提出抗告，地院昨日將3案送往高等法院。

高院昨晚作出裁定，駁回李志鏞抗告，也意味著李確定被羈押至少2個月，待縣府收到羈押通知後便會予以停職，並派員代理鄉長職務，目前暫由鄉公所秘書代行；高院亦撤銷蕭、張2人交保裁定，發回地院再審。