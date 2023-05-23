員工確診在家隔離…老闆把她給炒了 下場變這樣

高雄簡姓女子在左營區一家食品雜貨行工作，去年6月5日因身體不適，快篩後確診，簡女跟龔姓老闆通知她確診不能上班後，龔男卻反問「公司都缺人，為什麼還要快篩」，直接將她解雇，簡女不服提確認關係訴訟，橋頭地院審理後，認為龔男違法解雇，除保住簡女工作，龔男還要再給付2萬5134元薪水。

判決指出，簡女去年5月間到這家食品雜貨行任職，每天工作7小時，月休僅5天，每月薪水為2萬6000元；去年6月5日，簡女因身體不適、發燒，快篩後確診，依照衛生局規定從6月5日至同月12日有8天要在居家隔離。

但她將確診訊息告訴龔男後，僅得到確診期間1天可領500元，之後不用再到店裡上班，簡女以為隔離結束後就能回到工作崗位，結果店內其他同事轉達龔男說法，要她之後都不用再到店裡工作。

簡女不服，質疑龔男直接將她開除違反勞基法，提確認關係訴訟，除了爭取工作外，連同確診期間薪水等，還向龔男要求給付2萬5134元，且還要龔男提繳2個月上班期間的勞工退休金至她的個人專戶。

龔男挨告後卻反駁，稱她與簡女並無雇傭關係，還稱他不是老闆，只是受雇另一名蔡姓業者的司機，撇清他與簡女的雇傭責任。

橋頭地院審理時，法官參考簡女與龔男的對話紀錄，發現龔男都以「老闆」自居，討論店裡事務時也都稱店裡是「我店」，簡女應徵時，龔男也有向他說明工作內容及薪水，簡女確實是受雇於龔男。

法官認為，簡女確診後龔男就透過店裡員工要簡女不用再來上班，可見龔男開除簡女是因為她確診，但依據相關規定，勞工確診可依法請普通傷病假，龔男以確診為由解雇簡女，已違反勞基法規定。